Succès du 11ème plan d’actionnariat salarié de Capgemini

Relations presse :

Relations presse :

Victoire Grux

Tél.: 06 04 52 16 55

E-mail: victoire.grux@capgemini.com

Relations investisseurs :

Vincent Biraud

Tél.: 01 47 54 50 87

E-mail: vincent.biraud@capgemini.com

Succès du onzième plan d’actionnariat salarié de Capgemini

Paris, le 27 novembre 2024 – Capgemini annonce que son onzième plan d’actionnariat salarié a rencontré un fort succès. Pour Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini : « Avec plus de 55 000 salariés dans 32 pays ayant souscrit cette année, le succès de notre onzième plan d’actionnariat salarié souligne la confiance que placent nos équipes dans la stratégie et l’ambition du Groupe. Ce plan d’actionnariat salarié annuel est un outil privilégié pour les associer aux bénéfices de la valeur que nous créons ensemble. »

Ce onzième plan « ESOP » (Employee Share Ownership Plan), a été souscrit par plus de 55 000 salariés, un nombre en augmentation par rapport à 2023, répartis dans les 32 pays participants. Cette augmentation de capital, qui permet d’associer les collaborateurs au développement et à la performance du Groupe, représente 1,6% du capital social du Groupe et contribuera à maintenir l’actionnariat salarié de Capgemini autour de 8% du capital.

Conformément aux modalités du plan d’actionnariat salarié publiées le 11 septembre 2024, 2 700 000 actions nouvelles ont été souscrites au prix unitaire de 153,66 euros, soit 87,5% du prix de référence de 175,61 euros (moyenne des 20 jours de bourse précédant le 7 novembre 2024). L’augmentation de capital correspondante de 415 millions d’euros devrait être effective le 19 décembre 2024.

Ce plan d’actionnariat salarié sera réalisé sans dilution actionnariale puisque dans le cadre de l’opération de rachat d’actions annoncée le 8 octobre 2024 à cet effet, Capgemini a racheté 2 700 000 actions intégralement affectées à l’objectif d’annulation, à un prix moyen de 175,68 euros par action pour un montant total de 474 millions d’euros.

À propos de Capgemini

Capgemini, partenaire de la transformation business et technologique de ses clients, les accompagne dans leur transition vers un monde plus digital et durable, tout en créant un impact positif pour la société. Le Groupe, responsable et multiculturel, rassemble 340 000 collaborateurs dans plus de 50 pays. Depuis plus de 55 ans, ses clients lui font confiance pour répondre à l’ensemble de leurs besoins grâce à la technologie. Capgemini propose des services et solutions de bout en bout, allant de la stratégie et du design jusqu’à l’ingénierie, en tirant parti de ses compétences de pointe en intelligence artificielle, en cloud, et en data, ainsi que de son expertise sectorielle et de son écosystème de partenaires. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 22,5 milliards d’euros en 2023.

Get the Future You Want* | www.capgemini.com

*Capgemini, le futur que vous voulez

Pièce jointe