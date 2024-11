OKX lanceert exchange and Web3 Wallet in België

Marketingcommunicatie

Virtuele munten, reële risico’s. De enige garantie in crypto is het risico.

Waarschuwing

De waarde van uw virtuele munten kan sterk op en neer gaan, en het door u belegde bedrag kan integraal verloren gaan;

De virtuele munten zijn niet gedekt door de garantieregelingen voor bankdeposito’s;

Op de markt van de virtuele munten is geen enkel wettelijk mechanisme beschikbaar waarmee marktmanipulatie of misbruik van voorkennis kan worden vermeden;

De virtuele munten zijn volledig afhankelijk van een specifieke computertechnologie en –infrastructuur, die in bepaalde gevallen zeer recent ontwikkeld en nog onvoldoende getest kan zijn;

Bij verlies van de identificatiecode die of het wachtwoord dat toegang verleent tot de virtuele portefeuille waarin de virtuele munten zijn opgeslagen, zullen die munten definitief verloren zijn;

Virtuele munten worden thans beperkt als betaalmiddel aanvaard, en in de meeste landen bestaat er geen enkele wettelijke verplichting om ze te aanvaarden;

Voor meer informatie over de risico’s die aan een belegging in virtuele munten verbonden zijn, raden wij u aan de Wikifin-pagina Wat is een cryptomunt? | Wikifin te lezen.







200+ cryptocurrencies, 60+ crypto-euro paren, spot, convert, en Earn-diensten zijn beschikbaar via de exchange

Belgische gebruikers kunnen gebruik maken van Bancontact, het meest gebruikte betalingssysteem van het land voor directe en gratis euro-stortingen nadat ze hun account hebben geregistreerd via itsme

BRUSSEL, Nov. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- OKX, een toonaangevende wereldwijde cryptobeurs en Web3-technologiebedrijf, kondigde vandaag de officiële lancering aan van de OKX Exchange and OKX Wallet in België. Belgische gebruikers kunnen nu gebruikmaken van spothandel en conversiediensten voor meer dan 200 cryptocurrencies, waaronder meer dan 60 crypto-euro-paren, met naadloze euro-stortingen en opnames.

Via de OKX Exchange kunnen inwoners van België toegang krijgen tot spothandel, convert- en Earn-diensten, en klantenondersteuning in het Nederlands en Frans via de app en de website.

OKX is geïntegreerd met Bancontact, het populairste online betalingssysteem van België, waarmee klanten gratis en direct geld kunnen storten op hun accounts. Bovendien zijn stortingen en opnames via SEPA voor Belgische klanten gratis. Itsme, de populairste identificatie-app van België, kan worden gebruikt om een account aan te maken, wat bijdraagt aan een soepele onboarding van nieuwe klanten. Daarna kunnen gebruikers onze producten tegen concurrerende tarieven gebruiken.

Algemeen Europees directeur Erald Ghoos zei: "Onze ambitie is om een gebruiksvriendelijk en betaalbaar platform te bieden waarop Belgische inwoners een cryptoportfolio kunnen opbouwen. De lancering van onze gecentraliseerde exchange en OKX Wallet in België is een belangrijke stap in onze voortdurende inzet om dit doel te bereiken en groei in de regio te realiseren. We hebben een bekwaam lokaal team samengesteld, geleid door onze regionale manager voor de Benelux, Roy Van Krimpen, en ons product afgestemd op lokale behoeften. Het resultaat is een uitgebreide reeks crypto-producten en -diensten, met nadruk op gebruiksgemak, lage handelskosten en eenvoudige euro-transacties, afgestemd op de Belgische gemeenschap."

De gebruiksvriendelijke OKX-Wallet biedt Belgische gebruikers een toegangspoort tot Web3, waardoor zij volledige controle kunnen behouden over hun eigen crypto-activa.

Ter gelegenheid van de lancering biedt OKX een bonus van €20 in bitcoin voor nieuwe klanten die vanaf vandaag 28 februari lid worden. Nieuwe gebruikers dienen binnen 14 dagen na registratie minstens €10 aan crypto in één enkele transactie te kopen om €20 in bitcoin te ontvangen. De actie werkt op basis van 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt', tot maximaal 50.000 gebruikers, onder voorbehoud van de voorwaarden.

De lancering van OKX in België maakt deel uit van de strategische inspanning van het bedrijf om lokaal aanwezig te zijn en producten op maat te ontwikkelen in Europese landen. In juni 2024 lanceerde OKX zijn platform in Nerderland, en in juli 2024 kondigde het zijn voornemen aan om zijn regelgevingshub voor Europa in Malta te vestigen, waar het in 2021 zijn Klasse 4 Virtual Financial Assets (VFA) Service Provider-licentie heeft behaald.

Inwoners van België die zich willen registreren bij OKX, worden uitgenodigd om de OKX-website of de OKX-app te downloaden via de App Store of Google Play en het verificatieproces te voltooien.

Aanvullende tokens worden regelmatig beschikbaar gesteld voor Belgische gebruikers; bekijk hier de meest recente lijst van aangeboden tokens.

Leer meer via okx.com

Neem voor meer informatie contact op met:

Media@okx.com

Over OKX

OKX is een technologiebedrijf met de missie om blockchains globaal te organiseren en toegankelijker en nuttiger te maken.

Wij willen een toekomst creëren waarin onze wereld efficiënter, transparanter en meer verbonden is.

OKX begon als een cryptobeurs die miljoenen mensen toegang gaf tot handel. In de loop der tijd groeide het uit tot een van de grootste platforms ter wereld. In recente jaren hebben we een van de meest uitgebreide on-chain wallets ontwikkeld, die door miljoenen wordt gebruikt om toegang te krijgen tot gedecentraliseerde applicaties (dApps).

OKX is een merk dat wordt gebruikt door honderden grote institutionele klanten die toegang zoeken tot cryptomarkten via een platform dat naadloos aansluit op wereldwijde bank- en betalingssystemen.

Onze bekendste producten zijn onder meer: de OKX Exchange, OKX Wallet, OKX Marketplace, OKX Explorer, OKX Chain en OS voor ontwikkelaars, OKX Ventures en OKX Institutionele Diensten. Wil je meer weten over OKX? Download onze app of bezoek: okx.com

OKX is de handelsnaam van OKCoin Europe Ltd, een in Malta geregistreerd bedrijf dat door de MFSA is gelicentieerd als Virtual Financial Assets Service Provider.

