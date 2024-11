Das 15. China Photography Art Festival fand in Sanmenxia statt

SANMENXIA, China, Nov. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 23. November wurde das 15. China Photography Art Festival in Sanmenxia mit einer Dauer von 40 Tagen bis zum 3. Januar eröffnet.

Das von der Zentralregierung genehmigte China Photography Art Festival ist das älteste, bekannteste und weithin einflussreichste Fotografie-Festival. Die Veranstaltung ist eine wichtige Plattform für den Austausch und die Präsentation chinesischer Fotokunst. Mit dem China Photography Golden Image Award, der höchsten nationalen Auszeichnung für persönliche Leistungen im Bereich der Fotokunst, werden die künstlerischen Leistungen von Fotografen und Fotokünstlern gewürdigt, die sich gleichermaßen durch Tugend und Kunstfertigkeit auszeichnen.

Das Festival steht unter dem Motto „Blooming Rivalry, Golden Image Chapter“ und bietet eine Vielzahl von Ausstellungen, „Golden Image Face-to-Face“ und Veranstaltungen im Bereich der wissenschaftlichen Fotografie. Zu den zahlreichen Ausstellungen, die während des Festivals gezeigt werden, gehören die Ausstellung der Gewinner des China Photography Golden Image Award, die New Era Literature and Art Tour „Blooming Rivalry - Ten Years of Photography Masterpieces Deeply Rooted in Life and People“, die Rural Revitalization Theme Photography Exhibition „Insight“, die „AI New Creativity“ Image Exhibition und die „Yellow River Sanmenxia, Beautiful Swan City“ Photography Masterpieces Exhibition, in der die Besonderheiten und die Entwicklung der Fotokunst verschiedener Regionen und Branchen präsentiert werden.

In den letzten Jahren hat sich Sanmenxia die mit Licht und Schatten spielende Kunstform zunutze gemacht und mit Hilfe seiner Ressourcen, wie dem großen Schwan und der herrlichen Naturlandschaft, verschiedene anspruchsvolle und bedeutende Veranstaltungen zum kulturellen Austausch im Bereich der Fotografie organisiert. Darüber hinaus wurden der Stadt vier „nationale“ Titel verliehen: China Photography Hometown, China Photography Art Museum, China Photography Festival und China Photographers Association Training Center. Mehrere Fotoprojekte wie die Jiaogudong Photography Town wurden realisiert und umgesetzt, und die Fünf-in-eins-Fotowirtschaft „Industrie, Bildung, Forschung, Tourismus, Ausstellung“ treibt ihre Entwicklung voran.

