EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S, 47,7 mio. kr. – resultat for perioden 1. januar til 30. september 2024

Den 28. november 2024

Værdireguleringer, 39,1 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2024.

Indre værdi 253,19 pr. 30. september 2024

EBVAT 8,6 mio. kr. for perioden 1. januar til 30. september 2024

"Den vedvarende indsats med at sikre erhvervslejekontrakter på fordelagtige niveauer samt gennemførsel af lejestigninger på boliglejemål har også haft en positiv indvirkning på ejendomsværdierne i 3. kvartal 2024," udtaler administrerende direktør, Maibritt Lindstrøm. "Dette fokus har gjort det muligt at foretage en værdiopskrivning på 8,7 mio. kr. i perioden 1. juli til 30. september, uden at vi har sænket afkastkravet."

Perioden 1. januar til 30. september 2024

For perioden 1. januar til 30. september er det samlede resultat før skat 47,7 mio. kr. Heraf er der opnået et resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) 8,6 mio. kr. Dagsværdireguleringer udgør dermed 39,1 mio. kr.

Egenkapitalforrentningen før skat udgør 8,3% for perioden.

Perioden 1. juli til 30. september 2024

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S har i 3. kvartal 2024 realiseret et resultat før skat på i alt 12,3 mio. kr., hvoraf 8,7 mio. kr. kan henføres til dagsværdiregulering af investeringsejendomme. Resultatet før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) er dermed på 3,6 mio. kr. i perioden.

Selskabets indre værdi er steget med 1,74% til 253,19 i perioden, og børskursen er steget fra 122 til 147, hvilket er en stigning på 20,49%.

Selskabets tomgang er 0,92% for boliger og 6,82% for erhverv pr. 30. september, i alt 1,52% (13 lejemål).

Egenkapitalforrentningen før skat udgør 2,1% for perioden.



De likvide beholdninger udgør 4,6 mio. kr. Der er ubenyttede kreditter i selskabet på 40,7 mio. kr., som kan anvendes til udvikling af porteføljen.





Ledelsens forventninger

Boligefterspørgslen i Berlin er meget høj, så det har ikke været vanskelig at udleje selskabets nybyggede lejligheder efter at byggeprojekterne er blevet færdiggjorte. De nye taglejligheder er udlejet på høje niveauer, hvilket bidrager positivt til selskabets resultat før kurs- og værdiregulering samt skat (EBVAT) i 3. kvartal 2024. EBVAT blev i alt 3,6 mio. kr. i kvartalet.

Ligesom lejeforhøjelserne bidrager også rentesænkningerne positivt til resultatet. Den Europæiske Centralbank (ECB) har foreløbig foretaget tre rentenedsættelse i 2024 på hver 0,25 basispoint. Selskabet forventer en EBVAT i intervallet 12,0 til12,6 mio. kr. ved udgangen af året.

Med venlig hilsen

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S

Kontakt vedr. ovenstående kan rettes til:

Kommunikationschef i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S, Ulla Sørensen 76 25 01 54, us@egnsinvest.dk

Bestyrelsesformand i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S, Knud Lomborg – 20 98 50 60

Direktør i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S, Maibritt Lindstrøm – 76 25 01 46

Certified Adviser er: HCA Capital

Om EgnsINVEST Ejendomme, Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S ejer, driver og udvikler en ejendomsportefølje i Berlin, hvor forretningsgrundlaget skabes gennem optimering af driften og udvikling af disse ejendomme. Ejendommene er primært beliggende i byens attraktive boligområder, herunder Charlottenburg, Friedrichshain, Prenzlauer Berg og Mitte. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden: ejdtyskland.dk

Vedhæftet fil