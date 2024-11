ARGAN : Mise en chantier d’une messagerie cross-dock de 9 000 m² à Lens

Communiqué de presse – Neuilly-sur-Seine, jeudi 28 novembre 2024 – 17h45

ARGAN se renforce dans le Nord avec la mise en chantier d’une messagerie cross-dock de 9 000 m² à Lens

C’est sur une zone logistique établie, où ARGAN possède déjà deux entrepôts de 55 000 m² et 25 000 m² loués respectivement par ARCANIA et CARREFOUR, que la foncière a lancé en novembre le chantier d’une messagerie de 9 000 m²

Crédit : A26 Architectures

Un 3e site lensois pour ARGAN

Le chantier de ce nouveau site démarre sur une parcelle de 6,7 hectares mitoyenne du site logistique propriété d’ARGAN et loué par CARREFOUR SUPPLY CHAIN sur la commune de Vendin-le-Vieil.

A proximité immédiate de Lens et directement desservie par l’Autoroute A21 et la Nationale 47 vers Lille, Vendin-le-Vieil représente une localisation idéale pour les activités de logistique ou de messagerie.

La future plateforme sera composée d’une halle de messagerie cross-dock de 7 400 m² équipée de 68 quais niveleurs. Elle sera complétée d’un bloc bureaux de 1 200 m² en R+1.

Enfin, une centrale photovoltaïque générant une puissance de 150 kWc sera installée en toiture. Elle sera exclusivement dédiée à l’autoconsommation de l’exploitant.

Un projet qui s’inscrit dans le long terme avec un bail de 12 années fermes

Cette nouvelle messagerie accueillera une entreprise leader dans le secteur du transport et de la prestation logistique et historiquement présente dans la zone.

Indicateur de la pertinence et de la pérennité de cette implantation, ARGAN et le futur locataire sont mutuellement engagés dans le cadre d’un bail très long terme de 12 années fermes.

La livraison du chantier est attendue pour le quatrième trimestre 2025.

Ronan Le Lan, Président du Directoire d’ARGAN conclut : « Avec l’essor du e-commerce, le format messagerie est devenu stratégique dans la chaîne d’approvisionnement. Le développement d’un bâtiment cross-dock de 9 000 m² au cœur d’une grande agglomération de plus de 250 000 habitants - auxquels peuvent s’ajouter les 1,2 million d’habitants de la métropole européenne lilloise à moins de 30 minutes - s’inscrit pleinement dans cette évolution. »

Calendrier financier 2025 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

3 janvier : Chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2024

trimestre 2024 16 janvier : Résultats annuels 2024

20 mars : Assemblée Générale 2025





À propos d’ARGAN

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext et leader sur son marché. S’appuyant sur une approche unique centrée sur le client-locataire, ARGAN construit des entrepôts PREMIUM pré-loués pour des grandes signatures et les accompagne sur l’ensemble des phases du développement et de la gestion locative.

La rentabilité, la dette maîtrisée et la durabilité, sont au cœur de l’ADN d’ARGAN. Sa politique ESG volontariste se traduit très concrètement avec Aut0nom®, l’entrepôt Net Zéro à l’usage.

Au 30 juin 2024, le patrimoine représente 3,6 millions de m², se décomposant en une centaine d’entrepôts implantés en France métropolitaine exclusivement, valorisé 3,8 milliards d’euros pour un revenu locatif annuel d’environ

200 millions d’euros.

Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices Euronext SBF 120,

CAC All-Share, EPRA Europe et IEIF SIIC France.

