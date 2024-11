出席上海國際腫瘤內科學論壇（第 7 屆 SIMOS）的重點公司 - MEDSIR

腫瘤學獨立臨床研究的領先機構 MEDSIR 加強與國際間合作及科學知識交流的承諾。

MEDSIR 高級科學主管 Antonio Llombart-Cussac 博士發表題為「HR+/HER2- 型乳癌的臨床實踐及未來管理」 ("Clinical Practice and Future Management of HR+/HER2- Breast Cancer")的演講,重點分析這種疾病個人化治療所面對的挑戰和進展。

2024 年第 7 屆上海國際腫瘤內科學論壇(Shanghai SIMOS 2024)已於本週舉行,這是亞洲區腫瘤學範疇及臨床研究中最具影響力的會議之一。 論壇由上海復旦大學附屬腫瘤醫院主辦,Shanghai Anti-Cancer Association(上海市抗癌協會)提供協助。



巴塞隆拿,西班牙, Nov. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力於國際推進腫瘤學獨立臨床研究的領先機構 MEDSIR 參加在中國舉辦的第 7 屆上海國際腫瘤內科學論壇(7th Shanghai International Medical Oncology Symposium,SIMOS),這是環球腫瘤學範疇裡其中一項最具聲望的學術活動。 透過這次論壇,該公司再次肯定對科學進步、改善全球乳癌治療,以及促進跨地區知識交流的承諾。

大會雲集了國內外知名專家,為應對當代腫瘤學最迫切的議題作出專題報告和深入討論:當中包括標靶治療、免疫治療、化療、聯合治療,以及藥物不良反應的管理策略等。

在活動期間,MEDSIR 高級科學主管 Antonio Llombart-Cussac 博士發表題為「HR+/HER2- 型乳癌的臨床實踐及未來管理」 ("Clinical Practice and Future Management of HR+/HER2- Breast Cancer")的演說。 他的演說重點介紹在這種癌症亞型中,個人化治療有何最有效的策略,以及結合多學科方法以加強患者治療成果的重要性。

MEDSIR 高級科學主管 Javier Cortés 博士透露:「參加這次大會是一個絕佳的機會,有助與中國科學界分享我們在歐洲取得的進展,同時學習他們的創新方法。 對於將知識帶到新市場、加速個人化治療的發展,以及最終為世界各地患者提供更有效的方案,國際間的合作是相當重要的。」

大會期間,Cortés 博士到訪了台州醫院,分享對臨床試驗最近期創新的見解,並強調了國際間合作的重要性。 該活動展示了腫瘤內科如何邁向更全面和個人化的癌症治療方法,推廣結合精確性、標準化和適應性的治療策略。

大會舉行日期為 11 月 21 日至 24 日,由復旦大學附屬腫瘤醫院主辦,Shanghai Anti-Cancer Association(上海市抗癌協會)贊助。 Chinese Anti-Cancer Association(中國抗癌協會,CACA)轄下的實體機構如 Committee of Multiple Primary and Unknown Tumors(多原發腫瘤和未知腫瘤委員會)、Committee for Tumor Heterogeneity and Individualized Treatment(腫瘤異質性與個體化治療委員會),以及頂尖科學刊物,包括 Chinese Cancer Magazine(《中國癌症雜誌》)、Tumor Imaging(《腫瘤造影》)和 Anti-Cancer(《對抗癌症》)等亦有為大會提供支持。

MEDSIR 藉著參加第 7 屆 SIMOS 等國際性會議,加強在中國等重要市場的影響力,鞏固在腫瘤學研究方面的全球領導者地位,強化對科學創新及開發先進尖端癌症治療的承諾。

關於 MEDSIR

MEDICA SCIENTIA INNOVATION RESEARCH S.L.(MEDSIR)成立於 2012 年,因與策略夥伴緊密合作,推動腫瘤學研究的創新而聞名。 公司總部設於西班牙及美國,從研究設計到發表進行端到端的臨床試驗管理,善用全球專家網絡及整合技術來精簡流程。 MEDSIR 為概念驗證研究及策略方法提供支援,讓研究合作夥伴從由產業主導及研究者發起的臨床研究中獲得最大效益。

為了在全球促進獨立研究,MEDSIR 與巴西頂尖的腫瘤醫學集團 Oncoclínicas 建立了策略聯盟關係,該集團在南美洲擁有重大的研究潛力。

欲了解更多資訊,請瀏覽:www.medsir.org

關於 Antonio Llombart-Cussac 博士

Antonio Llombart-Cussac 博士是 MEDSIR 的高級科學主管及共同創辦人。 他亦是西班牙華倫西亞 Arnau de Vilanova 醫院腫瘤內科的主管。

關於 Javier Cortés 博士

Javier Cortés 博士為全球知名的 HER2+ 型乳癌專家,在整體乳癌病症的頂尖專家中名列第四位。 他在 MEDSIR 擔任高級科學主管職位,亦是巴塞隆拿 International Breast Cancer Center(國際乳癌中心,IBCC)的創辦人及總監。 由 Cortés 博士著作的出版刊物超過 400 篇。

