Cera en KBC Ancora verlengen verankeringsafspraken met betrekking tot KBC Groep

Leuven, 29 november 2024 (07.30 CET) - Cera en KBC Ancora hebben, samen met MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders bevestigd om het onderling overleg met betrekking tot KBC Groep ongewijzigd te verlengen voor een nieuwe periode van 10 jaar. Geworteld in een gedeelde langetermijnvisie zorgen de betrokken aandeelhouders daarmee voor een bestendiging van de aandeelhoudersstabiliteit en ondersteunen zij de verdere ontwikkeling van de KBC-groep.





Samen met MRBB en Andere Vaste Aandeelhouders (AVA’s) verzekeren Cera en KBC Ancora de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Hiertoe werd op 23 december 2004 een syndicaatsovereenkomst afgesloten voor een initiële duurtijd van 10 jaar. Deze afspraken werden in geactualiseerde vorm verlengd voor een periode van 10 jaar met ingang van 1 december 2014, en worden nu ongewijzigd verlengd voor een nieuwe periode van 10 jaar.

Cera, KBC Ancora, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders, treden met al hun aandelen toe tot de nieuwe aandeelhoudersovereenkomst. Hierdoor zal de overeenkomst ook in de toekomst blijvend meer dan 30 % van het totaal aantal KBC Groep-aandelen groeperen. KBC Ancora is de belangrijkste aandeelhouder van KBC Groep met 18,6%. Cera bezit een rechtstreekse deelneming van ca. 4,0%. Voor doeleinden van de syndicaatsovereenkomst worden Cera en haar dochtervennootschap KBC Ancora als één partij beschouwd.

Het exacte aantal aandelen dat alle partijen binnen het onderling overleg verenigen, zal worden vastgesteld op 1 december 2024 wanneer de verlenging van de overeenkomst ingaat en de bevoegde organen van alle partijen daartoe de nodige beslissingen hebben genomen.

De syndicaatsvergadering vergadert minstens vier maal per jaar, en in elk geval voorafgaand aan de algemene vergadering van KBC Groep. De syndicaatsvergadering stemt onder meer over het stemgedrag dat de betrokken aandeelhouders op de algemene vergadering van KBC Groep NV zullen aannemen. De vergadering geeft tevens niet-bindende aanbevelingen inzake bepaalde materies binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur van KBC Groep NV of van haar dochtervennootschappen. Op de syndicaatsvergadering heeft elke aandeelhouder evenveel stemmen als het aantal gesyndiceerde aandelen.

Behalve voor een beperkt aantal beslissingen besluit de syndicaatsvergadering, bij gebrek aan consensus, met een twee derde meerderheid, met dien verstande dat geen enkele van de aandeelhoudersgroepen een beslissing kan blokkeren.

Tussen de AVA’s gelden onderlinge voorkooprechten. De aandelen gehouden door Cera, KBC Ancora en MRBB kunnen vrij worden overgedragen. Met deze nieuwe verlenging van de aandeelhoudersovereenkomst bevestigen Cera en KBC Ancora dat zij hun rol in de verankering van de KBC-groep ook in de toekomst op lange termijn blijven invullen, en dit samen met MRBB en Andere Vaste Aandeelhouders.

Frederik Vandepitte geeft aan: “We zijn uiteraard heel tevreden dat het bestaande aandeelhoudersoverleg verlengd wordt voor een nieuwe periode van 10 jaar. Het is meteen ook een passende veruitwendiging van de gedeelde langetermijnvisie van de verschillende partijen bij de overeenkomst. Het maakt dat KBC Groep ook in de toekomst verder zal kunnen rekenen op een stabiel en lokaal verankerd aandeelhouderschap, als basis voor een gezonde verdere ontwikkeling en de creatie van aandeelhouderswaarde op lange termijn.

Voor Cera en KBC Ancora is het verzekeren van de aandeelhoudersstabiliteit van de KBC-groep een kernopdracht. De verlenging van het aandeelhoudersoverleg stelt Cera en KBC Ancora in staat om in de volgende jaren, samen met de andere stabiele aandeelhouders, hun rol in de verankering van KBC Groep in optimale omstandigheden verder te vervullen”.

Over KBC Ancora

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die 18,6 % van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhouders-overeenkomst gesloten.

Cera, samen investeren in welvaart en welzijn

Met zo’n 400.000 enthousiaste vennoten zijn we de strafste en warmste coöperatie van het land. Samen geraken we verder, beleven we meer en investeren we beter: in initiatieven die (het) goed doen en mensen verbinden, in projecten die opbrengen voor ons allemaal.

Samen hebben we ’t goed voor elkaar.

