Negeren van impact van plastic op onze gezondheid is "misleidend", zeggen gezondheidswetenschappers

Wetenschappers, NGO’s- waaronder Plastic Soup Foundation - en verzekeraars verenigen zich achter eisen voor een robuust VN- Plastic Verdrag tijdens laatste onderhandelingsronde

Nieuw onderzoek toont aan dat de huidige financiële waarderingsmodellen het werkelijke risico van plasticvervuiling niet onderkennen

Toonaangevende gezondheidswetenschapper waarschuwt in nieuwe mini-documentaire dat niets doen aan plasticvervuiling "een politieke keuze" is



AMSTERDAM, Nov. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Samen met Plastic Soup Foundation, Earth Action, Greenpeace, BreakFreeFromPlastic en A Plastic Planet, riep de Plastic Health Council tijdens INC-5 in Busan (Zuid-Korea), op tot een robuust verdrag dat de productie van plastic terugdringt om toekomstige generaties te beschermen tegen de impact van plastic en de chemicaliën daarin, die ons lichaam kunnen binnendringen.

Vooraanstaande wetenschappers en campagnevoerders hebben vandaag tijdens de laatste onderhandelingsronde over een wereldwijd plasticverdrag gewaarschuwd dat het negeren van de invloed van plastic op de menselijke gezondheid "waanzin" is.

Tijdens het congres vond de release van de tweede 'Scientists Speak Out' plaats, een portretfilm geproduceerd door Plastic Soup Foundation. Hierin wordt professor Thais Mauad van de Universiteit van São Paulo geïnterviewd. Als eerste in de wereld ontdekten zij en haar team eerder dit jaar de aanwezigheid van plastic in menselijke hersenen.

Prof. Dr. Thais Mauad stelt: "Als je denkt dat plastic geen invloed op je heeft, dan is dat een waanidee. Microplastics in ons lichaam tasten de DNA-structuur van cellen aan en beschadigen onze gezondheid. Ik ben bang voor plastic, omdat de productie maar blijft toenemen en onze gezondheid daardoor steeds meer wordt blootgesteld aan de nadelige gevolgen daarvan."

"Het is de plicht van een regering om haar bevolking te beschermen. Als een overheid de plasticindustrie toestaat om giftige plastic additieven te gebruiken waar we aantoonbaar ziek van worden, beschermt ze niet haar bevolking, maar de winsten van de fossiele industrie."

"Degenen die de mogelijkheid hebben om echt verandering te brengen, zijn beleidsmakers. Het is een politieke keuze. We hoeven deze strijd niet te verliezen."

Ter gelegenheid van het VN-congres heeft Earth Action een nieuw onderzoek gepubliceerd met richtlijnen voor financiële instellingen om financiële risico’s, die gepaard gaan met plastic, te integreren in de waarde toekenning aan bedrijven.

Volgens het onderzoek van Earth Action houden de huidige financiële waarderingsmodellen onvoldoende rekening met de risico’s die gepaard gaan met plasticvervuiling. Het benadrukt de noodzaak voor meer openheid van het plasticgebruik door bedrijven. Op basis daarvan kan meer duidelijkheid verschaft worden aan financiële instellingen over de potentiële bedrijfsrisico's door plasticgebruik.

Een recente pilotstudie, die door Earth Action werd uitgevoerd in samenwerking met verzekeringsmaatschappij a.s.r. (Vermogensbeheer) en Plastic Soup Foundation, beoordeelde de plasticvervuiling en de bijbehorende gezondheidsrisico's van de activiteiten van een selecte groep bedrijven in de beleggingsportefeuille van a.s.r. De directe en indirecte gezondheidseffecten van plasticvervuiling werden doorgerekend.

De bevindingen van de pilot impliceren dat – door een gezondheidsscore toe te voegen aan het berekenen van een plasticfootprint – deze gebruikt kan worden als leidraad bij duurzame investeringen.

Rosanne de Boer, bedrijfswoordvoerder van a.s.r: "We zijn verheugd om met Plastic Soup Foundation en Earth Action samen te werken aan dit onderzoek. Bij a.s.r. erkennen we het belang van het begrijpen en erkennen van de echte risico's van plasticvervuiling, niet alleen voor onze gezondheid en die van onze planeet, maar ook voor de financiële stabiliteit van bedrijven.”

“Dit onderzoek benadrukt de behoefte aan meer transparantie en duidelijke richtlijnen, zodat we collectief kunnen werken aan een toekomst waarin plasticvervuiling wordt teruggedrongen en toekomstige generaties worden beschermd. We steunen daarom de oproep voor een robuust VN-verdrag dat deze doelen nastreeft."

Het voortdurende gebruik van plastic vormt een jaarlijks financieel risico van $100 miljard voor bedrijven in 2040. Onderzoekers geloven dat als bedrijven er niet in slagen om de gevolgen te beperken, dit kan leiden tot financiële risico's en rechtszaken die de winstgevendheid van een organisatie aantasten.

Neem voor meer informatie contact op met:

Jeroen Dagevos

jeroen@plasticsoupfoundation.org

+31 6 29 38 60 56



Noot voor de redactie:

Dit jaar wordt er meer dan 500 miljoen ton nieuw plastic geproduceerd voor allerlei toepassingen. Wetenschappers hebben een lijst samengesteld van meer dan 16.000 chemische stoffen die aanwezig zijn in plastic producten en ontdekten dat meer dan 4.000 daarvan gevaarlijk zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu.

Een reeks gezondheidsproblemen wordt in verband gebracht met plastic chemicaliën, waaronder obesitas, vruchtbaarheidsproblemen, een verhoogd risico op overgewicht, autisme en kanker. Alleen al in de VS bedragen de jaarlijkse gezondheids- en economische kosten als gevolg van chemische additieven in plastic meer dan 250 miljard dollar.

Scientists Speak Out #2 - Plastic & Brains kan hier worden bekeken: https://www.youtube.com/watch?v=slmexHHJ7Lg



Plastic Health Council

De Plastic Health Council heeft één simpel doel - toekomstige generaties beschermen tegen de door de mens veroorzaakte plastic gezondheidscrisis.

EA – Earth Action

EA- Earth Action is een in Zwitserland gevestigd, missie gedreven adviesbureau dat oplossingen en maatstaven ontwerpt voor een duurzame toekomst en leidinggeeft aan de ontwikkeling van methodologieën en gegevens van de plastic voetafdruk.

Bekijk het onderzoek hier: https://www.e-a.earth/enabling-corporate-plastic-disclosure-unlocking-private-finance/

Plastic Soup Foundation

Plastic Soup Foundation is een Nederlandse stichting dat streeft naar een wereld waarin de ernst van de plasticcrisis wordt gezien als een even grote bedreiging als klimaatverandering. PSF wil plasticvervuiling aanpakken bij de bron.

Bekijk impact van microplastics en gezondheid hier: https://www.plasticsoupfoundation.org/nl/jouw-gezondheid

Referenties:

Plastic in hersenonderzoek: http://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/10.1001/jamanetworkopen.2024.40018?utm_source=For_The_Media&utm_medium=referral&utm_campaign=ftm_links&utm_term=091624

Kosten van EDC's voor de gezondheidszorg in de VS: https://academic.oup.com/jes/article/8/2/bvad163/7513992

Jaarlijks financieel risico van $ 100 miljard voor bedrijven tegen 2040: https://plasticfree.com/free-whitepaper-the-post-plastic-economy

Meer dan 500 miljoen ton plastic naar consument in 2024: https://www.unep.org/inc-plastic-pollution#:~:text=Plastic%20pollution%20crisis,1.2%20billion%20tonnes%20by%202060

Meer dan 16.000 chemicaliën in plastic producten en ontdekten dat meer dan 4.000 daarvan gevaarlijk waren voor de menselijke gezondheid en het milieu: https://zenodo.org/records/10701706