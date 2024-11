Eesti Pank määras Bigbank AS-i süsteemselt oluliste krediidiasutuste hulka

Eesti Pank määras oma 28.11.2024 otsusega Bigbank AS-i muude süsteemselt oluliste krediidiasutuste (ingl other systemically important institution, O-SII) hulka.

Eesti Pank toob välja oma otsuses, et Bigbank AS-i olulisus Eesti finantssüsteemist on viimastel aastatel pidevalt kasvanud. „Bigbanki varade maht on hoogsalt suurenenud, ulatudes 2023. aasta lõpu seisuga pangandussektoris 4,3%-ni. Eelkõige tõstab panga süsteemse olulisuse hinnangut aktiivne teenuste pakkumine välisturgudel,“ põhjendab Eesti Pank oma otsuses.

Süsteemselt oluliseks määramisega otsusega kaasneb pangale kohustus hoida täiendavat kapitalipuhvrit. Arvestades käesoleval aastal läbi viidud hindamise tulemust, otsustas Eesti Pank kehtestada alates 2025. aasta 1. jaanuarist Bigbank AS-ile muu süsteemselt olulise krediidiasutuse puhvri nõude 0,5% tasemel.

Juhatuse esimehe kommentaar:

„Eesti Panga otsus lisada Bigbank AS muude süsteemselt oluliste krediidiasutuste hulka on meie jaoks suur tunnustus ja vastutus. See peegeldab Bigbanki märkimisväärset kasvu ja tähtsust Eesti finantssüsteemis ning kinnitab meie strateegia edukust, sealhulgas aktiivset laienemist välisturgudel. Täiendav kapitalipuhvri nõue aitab tugevdada meie panga vastupidavust ja stabiilsust, mis on olulised nii meie klientide kui ka partnerite jaoks. Meie eesmärk on jätkata vastutustundlikku ja jätkusuutlikku kasvu, pakkudes parimaid finantsteenuseid Eestis ja tugevdades oma positsiooni rahvusvahelistel turgudel.“

Rohkem kui 30-aastase tegevusajalooga Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalile kuuluv kommertspank 2024. aasta 31. oktoobri seisuga ulatus panga bilansimaht 2,7 miljardi euroni ja omakapital 267,6 miljoni euroni. Üheksas riigis tegutseval pangal on kokku üle 150 000 aktiivse kliendi ning üle 500 töötaja. Reitinguagentuur Moody’s on väljastanud Bigbankile pikaajalise pangahoiuste reitingu tasemel Ba1 ning baaskrediidireitingu (BCA) ja kohandatud BCA tasemel Ba2.

