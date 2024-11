KBC Groep: KBC verwelkomt verlenging verankeringsafspraken Cera, KBC Ancora, MRBB en Andere Vaste Aandeelhouders met betrekking tot KBC Groep

Cera en KBC Ancora hebben, samen met MRBB en Andere Vaste Aandeelhouders bevestigd om het onderling overleg met betrekking tot KBC Groep te verlengen voor een nieuwe periode van 10 jaar. Via deze weg zorgen de betrokken aandeelhouders voor een bestendiging van de aandeelhoudersstabiliteit en ondersteunen zij verder de duurzame ontwikkeling van de KBC-groep. KBC neemt nota van deze verlenging van de aandeelhoudersovereenkomst.

Johan Thijs, CEO KBC Groep NV : “Wij verwelkomen de verlenging van de verankeringsafspraken tussen KBC Ancora, Cera, MRBB en Andere Vaste Aandeelhouders voor een nieuwe periode van 10 jaar omdat zij voor KBC Groep stabiliteit en continuïteit brengt. Wij danken onze kernaandeelhouders voor het vertrouwen dat zij steeds gesteld hebben in KBC en ook in de toekomst wensen te blijven stellen in onze groep. Een stabiel en lokaal verankerd aandeelhouderschap laat ons toe om op een gezonde en rendabele manier verder te groeien en waarde te creëren voor alle aandeelhouders en stakeholders op lange termijn.”

Samen met MRBB en Andere Vaste Aandeelhouders (AVA’s) verzekeren Cera en KBC Ancora de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC-groep met een langetermijnvisie op innovatie en duurzame groei. Hiertoe werd op 23 december 2004 een syndicaatsovereenkomst afgesloten, met een initiële duurtijd van 10 jaar. Deze afspraken werden in geactualiseerde vorm verlengd voor een periode van 10 jaar met ingang van 1 december 2014 en worden nu ongewijzigd verlengd voor een nieuwe periode van 10 jaar.

In dat kader zullen Cera, KBC Ancora, MRBB en Andere Vaste Aandeelhouders (AVAS) met al hun aandelen toetreden tot de aandeelhoudersovereenkomst. Hierdoor zal de overeenkomst ook in de toekomst blijvend meer dan 30% van het totaal aantal KBC Groep-aandelen groeperen.

Het exacte aantal aandelen dat alle partijen binnen het onderling overleg verenigen, zal worden vastgesteld op 1 december 2024 wanneer de verlenging van de overeenkomst ingaat en de bevoegde organen van alle partijen daartoe de nodige beslissingen hebben genomen.

