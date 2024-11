Šiaulių bankas – 30 metų reguliuojamoje rinkoje

2024 m. lapkričio 29 d. sukanka 30 metų, kai Šiaulių banko akcijomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje. Pirminis viešas Šiaulių banko sandoris pateiktas per „Nasdaq Vilnius“ biržą 1994 metų lapkričio 29–ąją. Šiuo metu banko kapitalizacija siekia 540 mln. eurų – Šiaulių bankas yra didžiausias ir ilgiausiai veikiantis lietuviškas bankas.

„Šis jubiliejus žymi tris dešimtmečius stabilumo, augimo ir inovacijų. Būdamas vienintelis listinguojamas bankas Lietuvoje, Šiaulių bankas įtvirtino savo svarbą tiek akcijų, tiek obligacijų rinkose, tapdamas pavyzdžiu, kaip efektyviai pritraukti kapitalą ir kurti vertę tiek investuotojams tiek savo klientams.

Esame dėkingi už tvirtą partnerystę. Šiaulių bankas – ne tik patikimas „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržos emitentas, bet ir aktyvus investicinės bankininkystės lyderis, reikšmingai prisidedantis prie Lietuvos kapitalo rinkos plėtros. Šiaulių banko įsipareigojimas teikti aukščiausios kokybės paslaugas investuotojams, Nasdaq CSD narystė ir didžiulis vaidmuo atsiskaitymų bei vertybinių popierių saugojimo srityse yra sektinas pavyzdys visam finansų sektoriui.

Linkime tolesnių sėkmingų projektų, reikšmingų pasiekimų ir stiprios pozicijos tiek Lietuvos, tiek tarptautinėse rinkose. Džiaugiamės galėdami būti šios įspūdingos kelionės dalimi!“ – sakė Gediminas Varnas, „Nasdaq Vilnius“ prezidentas.

„Per tris dešimtis metų bankas nuėjo labai ilgą kelią visuomet išlaikydamas savo lietuviškumą ir ambiciją augti. Pradėję kaip nedidelis vietinis bankas nuolat investuodami į augimą, atrasdami unikalias galimybes bei nišas ir būdami reikšminga verslo ekosistemos dalimi išaugome į sistemiškai svarbų banką, kuriantį vertę klientams, darbuotojams, visuomenei ir akcininkams.

Malonu, kad būtent šiemet atnaujinę savo strategiją išsikėlėme tikslą iki 2029 metų tapti geriausiu banku Lietuvoje – toliau augti ir kurti vertę.

Dėkojame „Nasdaq Vilnius“ už tai, kad jie padeda mums ir visai rinkai puoselėti atvirumo, skaidrumo kultūrą – per 30 metų kartu daug ko išmokome“, – sako Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius.

„Nasdaq Vilnius“ prezidentas G. Varnas Šiaulių banko administracijos vadovui V. Siniui įteikė simbolinę dovaną – nuotrauką, kurioje sveikinimas Šiaulių bankui 30 metų biržoje proga – legendiniame „Nasdaq“ ekrane „Times“ aikštėje Niujorke.

Šiais metais Šiaulių banko akcijos pasiekė aukštumas – lapkričio 22 d. kainavo 0,832 euro. Investavusieji į Šiaulių banko akcijas pirminio viešojo pasiūlymo dieną šiuo metu su reinvestuotais dividendais skaičiuotų maždaug 9 700 proc. grąžą. Taigi, akcijų vertė jau yra išaugusi beveik 100 kartų.

Šių metų pradžioje atnaujinęs strategiją ir siekdamas iki 2029 metų tapti geriausiu banku Lietuvoje, Šiaulių bankas planuoja pakeisti pagrindinę bankininkystės platformą, atnaujinti savo prekės ženklą ir iki 2029 metų du kartus išauginti tiek fizinių, tiek juridinių klientų skaičių, kuris pasiektų milijoną.

Šiaulių bankas demonstruoja nuoseklius finansinius rezultatus, išlaikydamas tvarų augimą. Per tris šių metų ketvirčius bankas uždirbo 63,6 mln. eurų grynojo pelno. Grynosios palūkanų pajamos per devynis šių metų mėnesius augo 4 proc., palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2023 m., ir siekė 121,1 mln. eurų, o grynosios paslaugų ir komisinių pajamos augo 44 proc. ir sudarė 21 mln. eurų. Bendras paskolų portfelis padidėjo 17 proc. iki 3,43 mlrd. eurų. Šiaulių bankas išlaiko aukštą veiklos efektyvumą – grupės išlaidų ir pajamų santykis per pirmus 9 šių metų mėnesius siekė 45,6 proc., o nuosavo kapitalo grąža – 15,4 proc.

Bankas toliau siekia kurti didesnę vertę akcininkams patvirtinęs naują dividendų politiką, kuria numatyta dividendams skirti ne mažiau kaip 50 proc. praėjusių metų pelno.

Be to, šiuo metu vykdoma nuosavų akcijų supirkimo programa, pagal kurią numatoma supirkti iki 6 875 000 savų akcijų. Bankas yra gavęs Europos Centrinio Banko (ECB) leidimą supirkti iki 13 745 114 savų akcijų.

Bankas taip pat siekia efektyviau naudoti kapitalą ir šiemet sėkmingai išplatino tris obligacijų emisijas – 25 mln. eurų subordinuotų obligacijų emisiją Baltijos rinkoje, 300 mln. pirmaeilių privilegijuotų obligacijų emisiją tarptautinėje kapitalo rinkoje ir tapo pirmuoju emitentu šalyje, išplatinusiu 50 mln. eurų AT1 obligacijų.

Papildoma informacija:

Tomas Varenbergas

Investicijų valdymo tarnybos vadovas

tomas.varenbergas@sb.lt