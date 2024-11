OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 7.11.2024 KLO 9.15, MUUT PÖRSSIN SÄÄNTÖJEN NOJALLA JULKISTETTAVAT TIEDOTE

Oma Säästöpankki Oyj:n hallitus järjestäytyi uudelleen ja päätti kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen koolle valitsemaan uudet hallituksen jäsenet

Hallituksen järjestäytyminen:

Oma Säästöpankki Oyj:n (”OmaSp”) hallitus on valinnut hallituksen jäsenen tehtävästä 5.11.2024 eronneen Jyrkin Mäkysen tilalle hallituksen varapuheenjohtajaksi Jaana Sandströmin. Puheenjohtajana jatkaa Jaakko Ossa.

Samalla hallitus päätti valita Jyrki Mäkysen tilalle tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntaan Aki Jaskarin. Valinnan jälkeen tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Jaakko Ossa, Jaana Sandström ja Aki Jaskari ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat Jaakko Ossa, Aila Hemminki ja Aki Jaskari.

Ylimääräinen yhtiökokous:

OmaSp:n hallitus on päättänyt kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen koolle päättämään uusista hallituksen jäsenistä ja ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumiseksi. Ylimääräisen yhtiökokouksen päivämäärä ja kokouskutsu julkaistaan mahdollisimman pian.

Hallituksen puheenjohtaja, Jaakko Ossa:

”OmaSp:n vuosi on ollut hyvin poikkeuksellinen johtuen keväällä havaitusta ohjeiden vastaisesta toiminnasta sekä Finanssivalvonnan jättämästä tutkintapyynnöstä. OmaSp:n hallitus on ottanut tilanteen hyvin vakavasti ja hallituksen ripeiden toimien seurauksena on käynnistetty mm. laaja toimenpideohjelma. Päähuomio toimenpideohjelmassa on ollut riskienhallinnan kehittäminen. Osana tarvittavia muutoksia on hallitus myös nimennyt uuden toimitusjohtajan toteuttamaan valittua strategiaa. Hallitus on nyt meneillään olevan prosessin aikana kuunnellut omistajatahoja ja päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen.”





Oma Säästöpankki Oyj

Hallitus





Lisätietoja:

Jaakko Ossa, hallituksen puheenjohtaja, puh. +358 40 044 0139

Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, puh. +358 50 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.omasp.fi

OmaSp on vakavarainen ja kannattava suomalainen pankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 47 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta yli 200 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 500 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä, sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. OmaSp:n henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.