COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris – le 2 décembre 2024

Bureau Veritas finalise l'acquisition du groupe APP

et renforce sa position de leader dans le secteur des bâtiments et infrastructures en Asie-Pacifique

Bureau Veritas , leader mondial de l’industrie des essais, de l’inspection et de la certification (TIC), annonce aujourd'hui avoir finalisé l’acquisition du groupe APP, un leader australien de l'immobilier et des infrastructures, comme indiqué dans sa communication au marché en date du 4 novembre 2024. La société a son siège à Sydney et a réalisé un chiffre d'affaires de 87 millions d'euros en 2023.

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie LEAP | 28 de Bureau Veritas qui vise à renforcer son leadership dans le domaine des bâtiments et des infrastructures, en diversifiant son portefeuille tout en investissant dans un marché régional attractif. Elle renforcera les capacités B&I du Groupe en apportant aux propriétaires d’actifs une expertise significative en matière d'assistance à la gestion de projet, de gestion de construction, de vérification ainsi que de certification indépendantes, et permettra de bénéficier d'un effet de levier à l’échelle régionale.

« Je suis ravie d'accueillir nos nouveaux collègues du groupe APP. Il s'agit d'une étape majeure dans l'exécution de notre stratégie LEAP | 28. L'expertise combinée de Bureau Veritas et du groupe APP renforce non seulement notre position sur le marché australien, mais nous fournit également une plateforme solide et durable pour soutenir la croissance des services B&I dans la région Asie-Pacifique », a déclaré Hinda Gharbi, Directrice générale de Bureau Veritas. « Avec une équipe de plus de 500 personnes et l'accès à un pool de plus de 200 sous-traitants spécialisés, l'intégration du groupe APP nous positionne comme partenaire de choix pour les gouvernements, les propriétaires d'infrastructures, les grandes entreprises et les sociétés privées ».

***

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire, avec une mission puissante : bâtir un monde de confiance en assurant un progrès responsable.

Avec la vision d’être le partenaire privilégié des clients dans leur quête d’excellence et de durabilité, Bureau Veritas innove pour les accompagner dans leur transition.

Créé en 1828, Bureau Veritas compte 83 000 collaborateurs qui fournissent des services dans 140 pays. Les experts techniques de l’entreprise aident les clients à relever leurs défis liés à la qualité, à la santé et la sécurité, à la protection de l’environnement et à la durabilité.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG, CAC Next 20, SBF 120 et SBT 1.5.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.bureauveritas.com et suivez-nous sur Twitter (@bureauveritas) et LinkedIn.

À propos du groupe APP :

Le groupe APP est un leader dans le domaine de l'immobilier et des infrastructures en Australie, partenaire de confiance travaillant avec ses clients et principales parties prenantes pour créer des opportunités et façonner le progrès des organisations elles-mêmes et des communautés qu'elles servent. Exploiter un modèle de services intégrés tout au long du cycle de vie de l'investissement en capital dans les secteurs clés : Transports, Immobilier, Infrastructures sociales, Méthodes modernes de Construction, Energie & Services publics ainsi que Défense & Sécurité.

L’équipe du groupe APP fournit des solutions de services, une expertise et des conseils de pointe pour vous aider à relever les projets et les défis les plus complexes d’Australie, soutenue par une équipe nationale de plus de 500 personnes.

Pour plus d'informations, visitez www.app.com.au

Pièce jointe