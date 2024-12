Jumeau numérique : quels apports pour la supply chain ?

Crise sanitaire, pénurie, faillite ou grève d’un fournisseur… Pour répondre aux nombreuses variations qui peuvent impacter la supply chain, les entreprises ont besoin de s’approprier les meilleurs outils technologiques. Ces solutions leur offrent notamment la capacité d’anticiper au mieux les différents scénarios susceptibles d’impacter leurs opérations. Les jumeaux numériques se distinguent tout particulièrement dans ce domaine : simuler pour mieux maitriser.

Jumeau numérique : de quoi parle-t-on ?

Expression en vogue depuis quelques années, un jumeau numérique désigne une représentation numérique d’une partie ou de l’ensemble de la supply chain, de ses opérations et de ses outils. Il constitue une alternative permettant à une entreprise d’effectuer des simulations extrêmement poussées, en modifiant certains paramètres (machines, fournisseurs, capacité, etc.). La supply chain relie en effet plusieurs entités, soumises à des aléas qui peuvent être internes, comme externes (contexte sanitaire, variations météorologiques). En prévoyant des événements futurs, le jumeau numérique permet de simuler différents scénarios afin d’évaluer leurs impacts sur la chaîne logistique et ainsi gagner en résilience.

Pour mieux comprendre son fonctionnement, il faut simplement imaginer une représentation fictive qui évalue une situation à un instant T par rapport à un ensemble d’hypothèses, à la manière de la fameuse « voiture fantôme » que l’on retrouve dans les jeux de course (ou de ski, au choix) sur PlayStation (ou XboX, selon vos affinités).

Son rôle est donc de comparer un comportement classique à son double auquel on soumet des scénarios différents tels que des ventes optimistes ou pessimistes, des ruptures, le dépôt de bilan d’un client, etc.

Le jumeau numérique facilite l’étude des deux trajectoires sur un certain nombre de KPIs, afin d’évaluer la performance globale des deux simulations et de prendre la meilleure décision. Deux jumeaux n’ont pas forcément la même stratégie, la même réponse à un contexte : ils se différencient par les données de l’environnement et la stratégie de réponse de planification par rapport à ces données (fournies par un ERP, manuellement ou trouvées sur le web par exemple).

Si l’expression « jumeau numérique » peut effrayer et sembler technique au premier abord, elle ne désigne finalement qu’une capacité de simulation et de superposition, pour avoir un aperçu réel de l’impact d’une situation par rapport à une autre.

Quels bénéfices sur la Supply Chain ?

L’utilisation de jumeaux numériques est une opportunité pour la supply chain dans le sens où ils confèrent une meilleure maitrise du risque et permettent de mieux adresser des opportunités.

Supposons qu’une entreprise prévoie 30 % de croissance sur ses ventes au cours de l’année suivante, elle peut alors effectuer une simulation pour vérifier si la chaine est capable d’y répondre correctement. En parallèle, elle peut créer une deuxième simulation pour jauger l’impact d’un fournisseur qui leur ferait défaut, trois mois plus tard par exemple, en raison d’une mauvaise santé financière. Dans ce cadre, le jumeau numérique apporte une mesure du risque par rapport à une opportunité de croissance.

Le risque de faillite d’un fournisseur est un risque connu, mais c’est son impact réel qui est difficile à mesurer : quelle est la perte de croissance liée à ce fournisseur ? Seules des simulations complexes permettent de le mesurer. C’est là qu’interviennent les jumeaux numériques : d’une part, ils fournissent des informations fines en matière de simulation. D’autre part, ils offrent le pouvoir de les visualiser, de les comparer, de les superposer efficacement pour prendre la meilleure décision. Dans notre exemple, cela permettra de savoir s’il faut, ou non, sécuriser sa croissance en s’accompagnant d’un deuxième fournisseur. Ainsi, le jumeau numérique fournit une meilleure connaissance des tenants et aboutissants d’une situation. En ayant connaissance de l’intégralité de son scope, il offre une meilleure maitrise de sa stratégie et permet la pérennité de son business.

Faciliter les simulations et favoriser l’expérience utilisateur

Finalement, le fonctionnement du jumeau numérique est plus simple qu’il n’y parait, mais une grande part de sa complexité réside dans l’expérience utilisateur.

Reprenons notre exemple de la voiture fantôme : elle a l’avantage d’être facile à lire, très visuelle et très directe. Cependant, dès lors qu’on aborde un schéma logistique qui inclut des prévisions, des stocks, des gammes, des nomenclatures, des fournisseurs, des clients… auxquels s’ajoutent des aléas et des conditions particulières, on entre tout de suite dans une dimension plus complexe ! Pour obtenir des résultats pertinents, ce sont surtout les process mis en place qui ont de l’importance. Il s’agit de bien définir les KPIs à suivre dans l’une ou l’autre des simulations, puis de les comparer. Il est donc essentiel de bénéficier de capacités de simulation avancées.

Par exemple, si une entreprise doit effectuer un choix entre deux fournisseurs avec des prix unitaires, des délais ou des minimums de livraisons différents, il est nécessaire d’effectuer des simulations avec ces conditions logistiques distinctes. Une fois les simulations effectuées, il est possible de réagréger les informations intéressantes dans un reporting global pour évaluer les KPIs pertinents : coûts d’achats, délais de livraison, taux de service, stocks de sécurité, stocks moyens. L’information devient claire, sans être noyée, ce qui permet de faire le bon choix.

Bien souvent, le risque pour les entreprises est d’aller chercher des solutions purement techniques qui deviennent inutilisables, car trop compliquées. Proposer des solutions intuitives et ergonomiques pour faciliter la navigation au sein d’un univers complexe qui inclut une multitude de données. Ainsi, tous les utilisateurs sont accompagnés pour prendre les bonnes décisions, peu importe leur degré de maturité.

Par Nicolas Commare chez Colibri