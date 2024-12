Aramco finalise l’acquisition d’une participation de 10 % au capital de Horse Powertrain Limited

À la suite de la signature d’accords définitifs le 28 juin 2024, Aramco a finalisé l’acquisition d’une participation de 10 % au capital de Horse Powertrain Limited (« Horse Powertrain »), valorisant la société à 7,4 milliards d’euros

Renault Group et Geely (par l’intermédiaire de Geely Holding and Geely Auto) conservent chacun une participation de 45 %

L’investissement consolide le partenariat stratégique entre Horse Powertrain et Aramco, qui engagent leurs expertises et ressources communes dans la recherche d’avancées dans les technologies moteurs et boîtes de vitesses, les carburants synthétiques et les lubrifiants

Le partenariat s'appuie sur les travaux de recherche et développement d’Aramco en matière de solutions de mobilité bas carbone. Il vise à contribuer aux réductions d’émissions liées aux transports et à aider Horse Powertrain à devenir un fournisseur intégré de groupes motopropulseurs de premier rang afin d’accélérer la transition énergétique

Londres, Royaume-Uni, Dhahran, Arabie Saoudite, Hong Kong SAR, Chine, Paris, France, le 2 décembre 2024 - Aramco, l’une des sociétés de premier plan dans l'énergie et les produits chimiques, par l’intermédiaire d’Aramco Asia Singapore Pte. Ltd., une filiale directement et entièrement détenue, a finalisé l’acquisition d’une participation de 10 % au capital de Horse Powertrain, un leader mondial dans le domaine des groupes motopropulseurs hybrides et thermiques. L'opération s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par Aramco pour mettre au point de nouvelles solutions de mobilité susceptibles de réduire les émissions liées au secteur des transports.

La finalisation de la transaction fait suite à la signature des accords définitifs du 28 juin 2024 et à l'obtention de toutes les approbations réglementaires applicables. L'investissement d’Aramco valorise à 7,4 milliards d’euros la société Horse Powertrain, dans laquelle Renault Group et Geely (par l’intermédiaire de Geely Holding et Geely Auto) détiennent chacune une participation de 45 %.

Ahmad O. Al Khowaiter, Directeur général adjoint Technologie & Innovation d’Aramco, a déclaré : « La lutte contre les émissions liées aux transports nécessite un large éventail d'approches qui tiennent compte de diversité du parc automobile mondial, des grandes disparités dans les infrastructures de transport et des besoins spécifiques des automobilistes dans différents pays. Chez Aramco, nous travaillons sur un certain nombre de solutions potentielles innovantes, allant des carburants de synthèse bas carbone aux moteurs thermiques plus efficaces, tout en recherchant des opportunités pour faire la différence. Notre investissement dans Horse Powertrain s'appuie sur nos efforts considérables en R&D dans ce domaine. En unissant nos forces à celles de deux des principaux constructeurs automobiles mondiaux, nous visons à valoriser notre savoir-faire collectif pour faire progresser les solutions de mobilité à faibles émissions. »

Matias Giannini, Directeur général de Horse Powertrain, a déclaré : « Nous sommes ravis qu’Aramco ait finalisé son investissement dans Horse Powertrain. L’expertise d’Aramco dans les carburants alternatifs et de synthèse en fait le partenaire idéal pour nous permettre de fournir des solutions en matière de groupes motopropulseurs à faibles émissions. En renforçant son leadership technologique grâce à ce partenariat, Horse Powertrain deviendra un partenaire encore plus stratégique pour les marques automobiles cherchant à bénéficier d’une expertise et d’une implantation industrielle mondiale. »

Jamal Muashsher, Directeur général de Valvoline Global Operations, a déclaré : « En tant que partenaire technique et fournisseur de Horse Powertrain, nous sommes impatients de mettre la culture d’innovation et les plus de 150 ans d’expertise de Valvoline Global dans l’automobile au service du développement de solutions d’avenir en matière de technologies de moteurs thermiques, de carburants et de lubrifiants. Notre récente collaboration avec Horse Powertrain et Aramco s’appuie sur notre solide tradition de partenariats avec les équipementiers automobiles. Grâce à la collaboration, nous contribuons à façonner la mobilité de prochaine génération. »

L'investissement d’Aramco devrait accélérer les efforts de Horse Powertrain pour développer des groupes motopropulseurs thermiques et hybrides de nouvelle génération, ainsi que des technologies complémentaires telles que les carburants alternatifs et l’hydrogène. Dans le cadre de l’opération, Aramco et sa filiale, Valvoline Global Operations, collaboreront avec Horse Powertrain sur l’innovation en matière de moteurs thermiques, de carburants et de lubrifiants. Grâce à son leadership technologique, son tissu industriel mondial et ses économies d'échelle, Horse Powertrain renforcera encore son offre auprès des groupes automobiles et de transport dans le monde. Horse Powertrain ambitionne de devenir un partenaire unique pour des groupes motopropulseurs hybrides et thermiques de pointe, à coût compétitif, et contribuant à réduire les émissions mondiales des véhicules.

Le conseil d’administration de Horse Powertrain est désormais composé de sept membres :

3 administrateurs issus de Geely : Daniel Donghui Li (Vice-président de Geely Auto et Directeur général de Geely Holding) sera président du conseil d’administration, Jerry Gan (Directeur général de Geely Auto Group) et Andy An (Président de Geely Holding et président du conseil d’administration de Geely Auto Group)

(Vice-président de Geely Auto et Directeur général de Geely Holding) sera président du conseil d’administration, (Directeur général de Geely Auto Group) et (Président de Geely Holding et président du conseil d’administration de Geely Auto Group) 3 administrateurs issus de Renault Group : François Provost (Directeur des achats, des partenariats et des affaires publiques de Renault Group), Thierry Charvet (Directeur industriel et qualité de Renault Group) et Denis Le Vot (Directeur général de Dacia et Directeur logistique de Renault Group)

(Directeur des achats, des partenariats et des affaires publiques de Renault Group), (Directeur industriel et qualité de Renault Group) et (Directeur général de Dacia et Directeur logistique de Renault Group) 1 administrateur issu d’Aramco: Ali A. Al Meshari (Directeur général adjoint supervision technologique et coordination d’Aramco)





Fiche d'information de Horse Powertrain :

17 sites de production dans le monde

10 clients industriels dans 130 pays, dont des constructeurs automobiles

5 centres de R&D

Environ 19 000 collaborateurs

Implantation stratégique centrée sur la Chine, l'Europe et l'Amérique latine

Prévision d’environ 5 millions de groupes motopropulseurs produits par an

Couverture de tous les types de solutions de groupe motopropulseur – full hybrides et hybrides rechargeables de grande autonomie, ainsi que moteurs thermiques utilisant des carburants alternatifs tels que l'éthanol, le méthanol, le GPL, le GNC, l’hydrogène, etc.





À propos de Horse Powertrain

Horse Powertrain est un leader mondial en matière de groupes motopropulseurs hybrides et thermiques. La société se compose de deux divisions, Aurobay et HORSE. Basée à Londres, au Royaume-Uni, la société emploie 19 000 personnes dans le monde dans 17 usines et cinq centres de recherche & développement. Horse Powertrain a été officiellement créée le 31 mai 2024. www.horse-powertrain.com

À propos d’Aramco

Formant une société intégrée de taille mondiale dans les secteurs de l’énergie et des produits chimiques, nos équipes s’engagent pour que nos actions aient de l’impact, depuis la fourniture de produits pétroliers essentiels jusqu’au développement de nouvelles technologies énergétiques. Nous nous efforçons de rendre nos ressources plus fiables, plus durables et plus utiles, contribuant ainsi à promouvoir la croissance et la productivité dans le monde.www.aramco.com

À propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et de son expertise unique en termes d’électrification, Renault Group s’appuie sur la complémentarité de ses 4 marques - Renault – Dacia – Alpine et Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu 2,235 millions de véhicules en 2023. Il réunit plus de 105 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’être, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres.

Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le développement de technologies et de services inédits, d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040. Plus d'informations : https://www.renaultgroup.com/

À propos de Zhejiang Geely Holding Group

Zhejiang Geely Holding Group (Geely Holding) est un groupe automobile mondial détenant plusieurs marques automobiles internationales de renom et dont les activités couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur automobile, depuis la recherche, le développement et la conception jusqu’à la production, en passant par la vente et l'après-vente. Fondée en 1986 par Eric Li, président de la société, dans la ville de Taizhou dans la province chinoise du Zhejiang, Geely Holding a lancé son activité automobile en 1997 et a actuellement son siège social à Hangzhou, en Chine. Aujourd'hui, Geely Holding exploite un certain nombre de marques dont Geely Auto, Lynk & Co, ZEEKR, Geometry, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto et Cao Cao Mobility. Geely Holding a vendu près de 2,8 millions de véhicules en 2023, avec 708 716 véhicules vendus par Volvo Cars dans le monde et 1 686 516 véhicules vendus par l'entité de Geely Auto Group cotée à Hong Kong. Geely Holding emploie plus de 130 000 personnes dans le monde et figure au classement Fortune Global 500 depuis dix ans. Pour plus d’informations sur Zhejiang Geely Holding Group, veuillez consulter le site officiel www.zgh.com

About Geely Automobile Holdings Limited

Geely Automobile Holdings Limited ("Geely Auto" et ses filiales, collectivement "Geely Auto Group") (code action SEHK : 175) est un constructeur automobile centré sur le développement, la fabrication et la vente de véhicules particuliers. Geely Auto Group vend la plupart de ses véhicules sur le marché chinois et a également développé ses ventes via l'exportation vers d'autres pays ces dernières années. Geely Auto Group possède des sites de production dans différentes régions de la Chine continentale et emploie plus de 60 000 personnes. Geely Auto est cotée au conseil principal de la Bourse de Hong Kong Limited ("SEHK") et fait partie de l'indice Hang Seng depuis 2017. L'actionnaire de contrôle de Geely Auto est Zhejiang Geely Holding.

