Politisk aftale vedrørende ejerskabet af Københavns Lufthavne A/S

Gennem dagens meddelelse fra Finansministeriet (link: Politisk aftale om Statens køb af aktiemajoritet i Københavns Lufthavne A/S og betinget købsaftale mellem Finansministeriet og ATP om køb af aktiemajoriteten i Københavns Lufthavne A/S) har Københavns Lufthavne A/S (CPH) erfaret, at der er indgået en politisk aftale om, at den danske stat erhverver majoriteten af aktierne i CPH, og at der er indgået en betinget aktiekøbsaftale mellem Finansministeriet og ATP.

Selskabet udsender yderligere meddelelser når påkrævet.





