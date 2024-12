Nõmme Südamekodu kinnistu omandamise ja hooldekodu rajamise eelkokkuleppe sõlmimine

EfTEN Capital AS ja Südamekodud AS sõlmisid eelkokkuleppe, mille kohaselt EfTEN Real Estate Fund AS omandab läbi asutatava tütarettevõtja Tallinnas Nõmme linnaosas Hiiu tn 42 asuva kinnistu. Kokkuleppe eesmärgiks on ehitada kinnistul paiknev hoone osaliselt ümber hooldekoduks, mis võiks tulevikus mahutada kuni 170 Südamekodud AS-i klienti. Osaliselt jääb hoonet kasutama kehtiva üürilepingu alusel Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla.

Käesolevaks ajaks ei ole veel müügilepingut sõlmitud ega ehitushanget korraldatud. Poolte kavatsuse kohaselt on kavas võlaõigusliku müügilepingu sõlmimine hiljemalt järgmise aasta jaanuaris ning ehitustegevusega alustamine järgmise aasta teises kvartalis.

Viljar Arakas

juhatuse liige

Tel. 655 9515

E-post: viljar.arakas@eften.ee