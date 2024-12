MROPEN EVO op RSNA24: MRI-scantijd tot 50% korter met gelijkwaardige beeldkwaliteit

GENUA, Italië, Dec. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- De meest recente ontwikkelingen van MROpen EVO van ASG Superconductors, het enige werkelijk open MRI-systeem op RSNA24, geven vorm aan de toekomst van de beeldvorming van gewrichten en de wervelkolom.

Ontdek de nieuwe functies van MROpen EVO — een revolutionair MRI-systeem, specifiek ontworpen voor de beeldvorming van gewrichten, neurologische functies en de wervelkolom, met meer comfort voor kinderen, grotere patiënten en mensen met claustrofobie.

Dankzij deze innovatie en algemene optimalisatie van verschillende technische kernfuncties, die stuk voor stuk werden goedgekeurd door de FDA, biedt de nieuwste uitvoering van de Heliumvrije, op MgB2 gebaseerde MRI-scanner beelden van gelijkwaardige kwaliteit met een tot 50% kortere scantijd.

Het nieuwe, op de Compressed Sensing-techniek gebaseerde beeldvormingsalgoritme combineert parallelle beeldvorming met rationele datasampling en iteratieve reconstructie om de scantijd in te korten en de resolutie te verbeteren. Deze techniek kan worden gebruikt in 2D- en 3D-sequenties voor alle anatomieën.

Stelt u zich voor dat u ongeëvenaarde diagnostische inzichten kunt bieden en tegelijkertijd uw verwijzingen op het gebied van orthopedie en orthopedische sportchirurgie kunt uitbreiden. Op welke manier zou de mogelijkheid om doorslaggevende MRI-scans uit te voeren uw praktijk transformeren en de uitkomsten voor patiënten kunnen verbeteren?

Met een verkorte tijd voor beeldvorming kan een routinematig wervelkolomprotocol bijvoorbeeld in slechts 12 minuten worden uitgevoerd in zittende of liggende positie, waardoor per uur 3 patiënten kunnen worden gescand met een optimale MRI-ervaring.

3D-scans bieden het voordeel van een kortere scantijd. De isotrope 3D-T1-hersenscan met een voxelgrootte van 1,3 mm kan in 4 minuten worden uitgevoerd.

Dankzij de toegenomen productiviteit en de voordelen van de scanner met open toegang, beantwoordt MROpen EVO aan de behoeften van clinici voor eenvoudigere behandelingen voor patiënten met specifieke behoeften en mensen met claustrofobie.

Dankzij MROpen EVO investeren diagnosecentra niet alleen in moderne technologie, maar creëren ze ook mogelijkheden voor nieuwe inkomstenstromen.

Scott Boulas, Country Manager van ASG Superconductors USA: "Uit mijn gesprekken met bestuurders in de zorgsector en radiologen in heel Noord-Amerika blijkt dat de interesse en het enthousiasme voor de unieke mogelijkheden van MROpen EVO toenemen. De groeiende tendens is om dit te complementeren met andere belangrijke MRI-toepassingen, vooral in MSK en bij complexe orthopedische gevallen. Ik merk dat het vertrouwen in onze technologie toeneemt."

Breng ons een bezoek op RSNA24, Chicago, South Hall, Booth 2554, om MROpen EVO zelf aan het werk te zien. Neem contact op met onze experts om te ontdekken hoe u deze ultramoderne MRI-methode kunt integreren in uw praktijk.

De bij deze aankondiging gevoegde mediasnippet is beschikbaar via deze link.