3 december 2024

Anoto kommenterar Finansinspektionens anmälan om misstänkt bokföringsbrott avseende räkenskapsåret 2020

Den 29 november 2024 erhöll Anoto Group AB (”Bolaget” eller ”Anoto”) information från Finansinspektionen om att Finansinspektionen i april 2024 hade lämnat in en anmälan om misstänkt bokföringsbrott avseende räkenskapsåret 2020 till Ekobrottsmyndigheten.

Finansinspektionen informerade Anoto om att myndigheten tidigare, i samband med sin undersökning mot Anoto, hade gjort ett antal iakttagelser som ledde till misstanke om att bokföringsbrott hade begåtts i Bolaget under räkenskapsåret 2020. All information som Bolaget har erhållit per idag framgår av det prospekt som upprättats med anledning av företrädesemissionen ("Prospektet") och som offentliggjordes den 29 november 2024.

Misstankarna om bokföringsbrott riktas mot tidigare medlemmar av ledningen och styrelsen som inte längre är verksamma i Bolaget. Det kan nämnas att ärendet avser redovisning av koncerninterna fordringar och skulder under räkenskapsåret 2020 mellan Anoto Group AB och dess helägda dotterbolag Anoto AB, vilket innebär att inga tillgångar har lämnat koncernen.

Kevin Adeson, styrelseordförande

”På Anoto är vi engagerade i att upprätthålla transparens och integritet i vår verksamhet. Även om anmälan från Finansinspektionen rör åtgärder som vidtagits av tidigare styrelse och ledning, vill vi försäkra våra aktieägare om att den nuvarande styrelsen och ledningen har ägnat betydande arbete och gjort omfattande investeringar för att förbättra bolagsstyrningen inom Anoto-koncernen och dess finansiella rapportering. Vi är fokuserade på att gå framåt och fortsätta att stärka Anoto på alla nivåer. Vår hängivenhet till innovation och kvalitet är orubblig, och vi ser fram emot Anotos framtida möjligheter.”

Prospektet

Prospektet finns, tillgängligt på Anotos webblplats, Bergs Securities AB:s webbplats, www.bergssecurities.se/ och Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.

Detta pressmeddelande är annonsering i enlighet med artikel 2(k) i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Pressmeddelandet är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt Prospektförordningen. Prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen. Finansinspektionens godkännande ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolaget eller de värdepapper som erbjuds och som tas upp till handel. Prospektet innehåller en beskrivning av risker och fördelar kopplade till en investering i Bolaget och potentiella investerare rekommenderas att läsa Prospektet i dess helhet innan ett investeringsbeslut fattas.



