TTM Technologies, Inc. 将参展 2024 年中国深圳国际电子电路展览会

加利福尼亚州圣安娜, Dec. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- TTM Technologies, Inc. (NASDAQ: TTMI)（“迅达”）是一家全球领先的技术解决方案制造商，包括任务系统、射频（“RF”）组件和射频微波/微电子组件，以及快板和技术先进的印刷电路板（“PCB”s）。该公司宣布将会参加于 2024 年 12 月 4 日至 6 日在中国深圳国际会展中心（宝安）举行的 2024 年国际电子电路（深圳）展览会，展位于7号馆，展位号 7D20。今年展览会之主题是“AI成就未来”。

迅达将举办一系列技术研讨会，重点介绍我们创新的工程和产品解决方案，旨在解决各种终端市场和应用中的客户挑战。今年新推出的创新交流会将包括“PCB 技术更新：112 Gbps 及更高速度”和“高压应用的 PCB”等主题。

TTM Technologies（“迅达科技”） 高级副总裁、汽车和医疗、工业和仪器仪表（“AMII”）业务部兼全球销售总裁Anthony Sandeen 表示：“我们很高兴能参加这一享有盛誉的行业盛会，并珍视与客户互面交流的机会。我们很希望藉着分享市场趋势、听取市场的见解，可促进不断发展的电子领域的有效合作。我们期待着一场精彩的展会，并欢迎所有今年来深圳展会的参观者。”

“这次活动是我们与客户和合作伙伴直接互动的独特平台。我们渴望展示我们最新的创新成果，并探索如何共同应对未来的挑战”，迅达科技销售和销售运营副总裁 Laura Woods 补充道。

关于国际电子电路（深圳）展览会

国际电子电路展览会（深圳）由香港印刷电路协会 (HKPCA) 和中国印刷电路协会 (CPCA)（也称为 IEPE）联合举办，是全球电子行业最知名、最负盛名的活动之一， 自 2002 年首次举办以来，吸引了来自世界各地的数千名参观者，展示了最新的趋势、技术和创新。IEPE 专注于电路板、IC 封装和测试以及热管理，是业内人士联系、分享知识和交流想法，同时探索合作和发展可能性的完美平台。无论您是业内经验丰富的资深人士还是该领域的新人，IEPE 都是探索、建立联系和发展业务的绝佳机会。更多信息请访问 www.hkpcashow.org。

关于 TTM 迅达

TTM Technologies, Inc. 是一家全球领先的技术解决方案制造商，包括任务系统、射频（"RF"）组件和射频微波/微电子组件，以及快板和技术先进的印刷电路板 （"PCB"s）。TTM 是 Time-To-Market 的首字母缩写，代表快速投放市场，提供快速的一站式制造服务，使客户能够缩短开发新产品并推向市场所需的时间。更多信息请访问 www.ttm.com。

联系方式：