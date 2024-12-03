TTM Technologies, Inc. 將參展 2024 年中國深圳國際電子電路展覽會

加州聖塔安娜, Dec. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- TTM Technologies, Inc. (NASDAQ: TTMI)（”迅達”）是一家全球領先的技術解決方案製造商，包括任務系統、射頻（"RF"）組件和射頻微波/微電子組件，以及快板和技術先進的印刷電路板（"PCB"s）。該公司宣布將會參加於2024 年12 月4 日至6 日在中國深圳國際會展中心（寶安）舉行的2024 年國際電子電路（深圳）展覽會，展位於7號館，展位號 7D20。今年展覽會之主題是”AI成就未來”。

迅達將舉辦一系列技術研討會，重點介紹我們創新的工程和產品解決方案，旨在解決各種終端市場和應用中的客戶挑戰。今年新推出的創新交流會將包括”PCB 技術更新：112 Gbps 及更高速度”和”高壓應用的 PCB”等主題。

TTM Technologies（”迅達科技”） 高級副總裁、汽車和醫療、工業和儀器儀表（"AMII” ）業務部兼全球銷售總裁Anthony Sandeen 表示：”我們很高興能參加這場享有盛譽的行業盛會，並珍視與客戶互面交流的機會。 我們很希望藉著分享市場趨勢、聽取市場的見解，可促進不斷發展的電子領域的有效合作。我們期待著一場精彩的展會，並歡迎所有今年來深圳展會的參觀者。”

“這次活動是我們與客戶和合作夥伴直接互動的獨特平台。我們渴望展示我們最新的創新成果，並探索如何共同應對未來的挑戰”，迅達科技銷售和銷售營運副總裁 Laura Woods 添說。

關於國際電子電路（深圳）展覽會

國際電子電路展覽會（深圳）由香港印刷電路協會(HKPCA) 和中國印刷電路協會(CPCA)（也稱為IEPE）聯合舉辦，是全球電子行業最知名、最負盛名的活動之一， 自2002年首次舉辦以來，吸引了來自世界各地的數千名參觀者，展示了最新的趨勢、技術和創新。 IEPE 專注於電路板、IC 封裝和測試以及熱管理，是業內人士聯繫、分享知識和交流想法，同時探索合作和發展可能性的完美平台。無論您是業內經驗豐富的資深人士還是該領域的新人，IEPE 都是探索、建立聯繫和發展業務的絕佳機會。更多信息請訪問 www.hkpcashow.org。

關於 TTM 迅達

TTM Technologies, Inc. 是一家全球領先的技術解決方案製造商，包括任務系統、射頻（"RF"）組件和射頻微波/微電子組件，以及快板和技術先進的印刷電路板（"PCB"s） 。 TTM 是 Time-To-Market 的首字母縮寫，代表快速投放市場，提供快速的一站式製造服務，使客戶能夠縮短開發新產品並推向市場所需的時間。更多信息請訪問 www.ttm.com。

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