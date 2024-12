eXp Realty startet Local Sponsor Partnership Program zur Stärkung des Erfolgs von Maklern weltweit

BELLINGHAM, Washington, Dec. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, „the most agent-centric real estate brokerage on the planet™“ (das am stärksten auf Makler ausgerichtete Immobilienvermittlungsunternehmen der Welt) und wichtigste Tochtergesellschaft von eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), hat heute den Start seines Local Sponsor Partnership Program bekannt gegeben. Diese innovative Initiative soll das lokale Fachwissen verbessern und gleichzeitig das globale Wachstum der Makler von eXp Realty fördern.

Das Programm geht auf den Bedarf an Unterstützung im Land ein, indem eXp-Makler mit erfahrenen lokalen Sponsoren in ihren jeweiligen Märkten zusammengebracht werden. Diese lokalen Sponsoren bieten praktische Anleitung, um sicherzustellen, dass die Makler die innovativen Tools von eXp Realty erfolgreich einsetzen und in ihrer lokalen Immobilienlandschaft erfolgreich sind.

„Durch das Local Sponsor Partnership Program statten wir unsere Makler mit den Ressourcen und der Betreuung aus, die sie benötigen, um auf ihren lokalen Märkten erfolgreich zu sein und gleichzeitig global zu wachsen“, so Glenn Sanford, Gründer, Chairman und CEO von eXp World Holdings. „Dieses Programm steht für das Engagement von eXp Realty für den Erfolg von Maklern, indem es einen Rahmen für die Zusammenarbeit bietet, der Innovation, Wachstum und lokales Fachwissen fördert.“

Für Makler mit einem internationalen Sponsor stellt das Local Sponsor Partnership Program sicher, dass sie individuelle Unterstützung im jeweiligen Land erhalten, um sich auf ihren Märkten effektiv zurechtzufinden. Das Programm bietet auch erfahrenen eXp-Maklern die Möglichkeit, lokale Sponsoren zu werden, wodurch sie die Möglichkeit erhalten, auf lokaler Ebene zu führen und eine Umsatzbeteiligung der Stufe 1 aus den Transaktionen ihrer gesponserten Makler zu verdienen.

„Dies ist mehr als ein Programm; es ist eine Bewegung, die darauf abzielt, Akteure mit den Werkzeugen und der Betreuung auszustatten, die sie benötigen, um auf lokaler Ebene zu führen und weltweit beispiellose Erfolge zu erzielen“, fügte Sanford hinzu.

Mit dieser neuen Initiative können die Makler von eXp Realty nun von einem robusten Unterstützungssystem profitieren, das die lokale Führung stärkt und die Zusammenarbeit auf den globalen Märkten fördert.

Über eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) ist die Holdinggesellschaft für eXp Realty®, FrameVR.io und SUCCESS® Enterprises.

eXp Realty ist das größte unabhängige Immobilienunternehmen der Welt mit mehr als 85.000 Maklern in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Australien, Frankreich, Indien, Mexiko, Portugal, Südafrika, Puerto Rico, Brasilien, Italien, Hongkong, Kolumbien, Spanien, Israel, Panama, Deutschland, der Dominikanischen Republik, Griechenland, Neuseeland, Chile, Polen und Dubai und expandiert weiter international. Als börsennotiertes Unternehmen bietet eXp World Holdings Immobilienfachleuten die einzigartige Möglichkeit, Aktienprämien für Produktionsziele und Beiträge zum Gesamtwachstum des Unternehmens zu erhalten. eXp World Holdings und seine Unternehmen bieten eine umfassende Palette an Makler- und Immobilien-Technologielösungen, darunter ein innovatives Maklermodell für Wohn- und Gewerbeimmobilien, professionelle Dienstleistungen, Tools für die Zusammenarbeit und persönliche Entwicklung. Das cloudbasierte Maklerunternehmen wird von Technologien von FrameVR.io unterstützt, das immersive 3D-Plattformen anbietet, die stark sozial und kollaborativ ausgerichtet sind und es den Maklern ermöglichen, besser vernetzt sowie produktiver zu sein. SUCCESS® Enterprises, verankert durch die Fachzeitschrift SUCCESS® und die dazugehörigen Medien, wurde 1897 gegründet und ist eine führende Marke und Publikation für persönliche und berufliche Entwicklung.

Weitere Informationen finden Sie unter https://expworldholdings.com.

„Safe Harbor“-Erklärung

Die hierin enthaltenen Aussagen können Aussagen über Zukunftserwartungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen des Managements beruhen und bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Diese Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über die zukünftige Verfügbarkeit von Programmen, technologische Verbesserungen und damit verbundene Kosteneinsparungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, sie zu überarbeiten oder zu aktualisieren. Solche Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und nachteilig von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören Änderungen der Programmverfügbarkeit, Änderungen der Technologieangebote und andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen des Unternehmens aufgeführt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den zuletzt eingereichten Quartalsbericht auf Formular 10-Q und den Jahresbericht auf Formular 10-K.

Pressekontakt:

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com

Kontakt für Anlegerbeziehungen:

Denise Garcia

investors@expworldholdings.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/89757d05-33ae-4c89-97a1-98158a5c984c