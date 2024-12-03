eXp Realty 推出本地赞助商合作伙伴计划，助力全球经纪人铸就辉煌

华盛顿州贝灵汉, Dec. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty® 是 “the most agent-centric real estate brokerage on the planet™”（全球以代理人为中心的地产经纪典范），也是 eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 的核心附属公司，今日宣布推出本地赞助商合作伙伴计划。 这项创新计划旨在增强本地专业知识，同时促进全球 eXp Realty 经纪人的成长。

该计划通过将 eXp 经纪人与其各自市场中经验丰富的本地赞助商结对，满足经纪人在所在国家/地区获得支持的需求。 这些本地赞助商会提供实践指导，确保经纪人成功运用 eXp Realty 的前沿工具，并在本地房地产领域蓬勃发展。

eXp World Holdings 创始人、董事长兼首席执行官 Glenn Sanford 表示：“通过本地赞助商合作伙伴计划，我们可以为经纪人提供所需的资源和指导，帮助其在本地市场取得成功，以及在全球市场上发展。 该计划通过提供协作框架推动创新、成长和本地知识，体现了 eXp Realty 致力于促进经纪人成功的坚定承诺。”

对于拥有国际赞助商的经纪人而言，本地赞助商合作伙伴计划可确保他们获得个性化的国内支持，从而有效地驾驭市场变化。 该计划还为经验丰富的 eXp 经纪人提供了成为本地赞助商的机会，使他们能够在当地发挥引领作用，并从其受赞助人的交易中获得一级收益分成。

Sanford 补充道：“这不仅仅是一个计划；而是一场运动，赋予经纪人能力，为他们提供所需的工具和指导，以引领本地市场，并在全球取得无与伦比的成功。”

通过这项新计划，eXp Realty 经纪人现在可以受益于强大的支持体系，该体系可加强本地领导力，并促进跨全球市场的合作。

关于 eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (纳斯达克股票代码：EXPI) 是 eXp Realty®、FrameVR.io 和 SUCCESS® Enterprises 的控股公司。

eXp Realty 是世界上最大的独立房产公司，在美国、加拿大、英国、澳大利亚、法国、印度、墨西哥、葡萄牙、南非、波多黎各、巴西、意大利、香港、哥伦比亚、西班牙、以色列、巴拿马、德国、多米尼加共和国、希腊、新西兰、智利、波兰和迪拜拥有超过 85,000 名经纪人，且继续在国际上扩大规模。 作为一家上市公司，eXp World Holdings 为房地产专业人士提供了独特的机会，可以通过实现生产目标和为公司整体发展做出贡献来获得股权奖励。 eXp World Holdings 及其旗下公司提供了一整套经纪和房地产技术解决方案，包括其创新的住宅和商业经纪模式、专业服务、协作工具和个人发展。 这家基于云端的经纪公司采用 FrameVR.io 技术，提供具有深度社交和协作功能的沉浸式 3D 平台，能够让经纪人更紧密地联络，并提高工作效率。 SUCCESS® Enterprises 于 1897 年成立，其支撑为 SUCCESS® 杂志及其相关媒体资产，是关注个人和专业人士成长的领导品牌和出版刊物。

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