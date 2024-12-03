eXp Realty 推出當地贊助商合作夥伴計劃，鞏固全球代理商的成功佳績

華盛頓州貝靈厄姆, Dec. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty® 作為「the most agent-centric real estate brokerage on the planet™」（全球以代理為中心的房地產經紀典範），亦是 eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 的核心附屬公司，今天宣布推出當地贊助商合作夥伴計劃 (Local Sponsor Partnership Program)。 此創新舉措旨在加強當地專業知識，同時促進 eXp Realty 代理商的全球增長。

該計劃透過將 eXp 代理商與各自市場上經驗豐富的當地贊助商配對，滿足代理商對當地支援的需求。 這些當地贊助商會提供實踐指導，確保代理商順利採用 eXp Realty 的尖端工具，在當地房地產領域蓬勃發展。

eXp World Holdings 創辦人、主席兼行政總裁 Glenn Sanford 表示：「透過當地贊助商合作夥伴計劃，我們為代理商提供所需的資源和指導，讓他們在當地市場取得成功，同時實現全球增長。 這項計劃提供了一個推動創新、增長和當地專業知識的合作框架，代表了 eXp Realty 對實現代理商成功的承諾本質。」

對於擁有國際贊助商的代理商，當地贊助商合作夥伴計劃可確保他們獲得個性化的國內支援，有效地掌握當地市場狀況。 該計劃亦為經驗豐富的 eXp 代理商提供成為當地贊助商的機會，讓他們能在當地擔當領導角色，並從受贊助方的交易賺取一級收入分成收益。

Sanford 補充：「這不僅是一項計劃，更是一場旨在為代理商提供所需工具和指導的運動，讓他們能夠在當地擔當領導角色，並在全球取得無與倫比的成功。」

透過這項新舉措，eXp Realty 代理商現可從強大的支援系統中得益，該系統可加強當地領導力，並促進全球市場的合作。

關於 eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (納斯達克代碼：EXPI) 是 eXp Realty®、FrameVR.io 和 SUCCESS® Enterprises 的控股公司。

eXp Realty 是世界上最大的獨立地產公司，擁有超過 85,000 名代理商，分布於美國、加拿大、英國、澳洲、法國、印度、墨西哥、葡萄牙、南非、波多黎各、巴西、意大利、香港、哥倫比亞、西班牙、以色列、巴拿馬、德國、多明尼加共和國、希臘、紐西蘭、智利、波蘭和杜拜，且持續在國際上擴大規模。 作為一間上市公司，eXp World Holdings 為房地產專業人士提供了獲得股權獎勵的難得機會，以鼓勵其完成產出目標及對公司整體增長作出貢獻。 eXp World Holdings 及其附屬公司提供了全套經紀和房地產技術解決方案，包括創新的住宅和商業經紀模式、專業服務、協作工具和個人發展。 這間基於雲端的經紀公司由 FrameVR.io 技術提供支援，提供一個具有深度社交和協作功能的沉浸式 3D 平台，能夠讓代理商更緊密地聯絡，並提高工作效率。 SUCCESS® Enterprises 成立於 1897 年，由 SUCCESS® 雜誌及其相關媒體資產支援，是個人和專業發展的領先品牌和出版物。

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