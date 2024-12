Finantsinspektsioon kinnitab Bigbank AS-i 2025. aasta Pillar 2 kapitalinõuete ja suuniste muutumatust

2024. aasta detsembris esitas Finantsinspektsioon Bigbank AS-ile iga-aastase järelevalvealase läbivaatamise ja hindamisprotsessi (SREP) järgsed kapitali adekvaatsuse arvutuse tulemused. Hindamise tulemusena otsustas Finantsinspektsioon jätta Bigbank AS-ile Pillar 2 kapitalinõuded muutmata.

Finantsinspektsiooni otsuse kohaselt kohaldub Bigbank AS-ile konsolideeritud alustel omavahendite nõue (P2R) summas 3,2% riskipositsiooni kogusummast (TREA), millest vähemalt 2,4% peab olema kaetud esimese taseme põhiomavahenditega ja vähemalt 1,8% esimese taseme omavahenditega. See tähendab, et Pillar 2 kapitalinõue jäi võrreldes eelmise aastaga samaks.

Finantsinspektsioon jättis eelmise aastaga võrreldes samale tasemele Bigbank AS-ile konsolideeritud baasil kohalduva Pillar 2 suunise (P2G), mis on 1,5%-le TREA-st.

Kehtestatud P2R ja P2G suhtarvud kehtivad alates 01.01.2025.

Rohkem kui 30-aastase tegevusajalooga Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalile kuuluv kommertspank. 2024. aasta 31. oktoobri seisuga ulatus panga bilansimaht 2,7 miljardi euroni ja omakapital 267,6 miljoni euroni. Üheksas riigis tegutseval pangal on kokku üle 150 000 aktiivse kliendi ning üle 500 töötaja. Reitinguagentuur Moody’s on väljastanud Bigbankile pikaajalise pangahoiuste reitingu tasemel Ba1 ning baaskrediidireitingu (BCA) ja kohandatud BCA tasemel Ba2.

Lisainfo:

Argo Kiltsmann

Juhatuse liige

Telefon: +372 5393 0833

E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee

www.bigbank.ee