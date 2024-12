Nexans remporte un contrat majeur pour un projet de parc éolien offshore dans le sud de la mer du Nord

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_

Nexans a remporté auprès de ScottishPower Renewables un important contrat portant sur la fourniture de câbles d’exportation haute tension pour le parc éolien offshore East Anglia TWO, situé dans le sud de la mer du Nord.





Le projet produira jusqu’à 960 MW d’énergie renouvelable, soit l’équivalent de la consommation de presque un million de foyers britanniques.





La mise en service du projet, qui rapprochera le Royaume-Uni de ses objectifs en matière d’énergies renouvelables, est prévue fin 2028.





Paris, le 4 Décembre 2024 — Nexans, leader de la conception et de la fabrication de systèmes de câbles et des services associés, a remporté un important contrat auprès de ScottishPower Renewables (filiale du Groupe Iberdrola) dans le cadre du projet de parc éolien offshore East Anglia TWO. Ce contrat représente pour Nexans une étape cruciale dans son aspiration à électrifier le monde de demain, et à accompagner la transition énergétique de l’Europe.

Situé à environ 33 kilomètres de la côte du Suffolk, dans le sud de la mer du Nord, le parc éolien offshore East Anglia TWO contribuera de manière significative au mix britannique de renouvelables : avec une capacité installée de 960 MW, il pourra alimenter presque un million de foyers.

Aux termes du contrat, Nexans fournira et installera environ 100 kilomètres de câbles d’exportation sous-marins haute tension de 275kV, ainsi que 55 kilomètres de câbles terrestres afin de raccorder le parc éolien au réseau électrique du Royaume-Uni. Ces câbles seront fabriqués dans les usines de pointe de Nexans situées à Halden, en Norvège, et à Charleroi, en Belgique, garantissant une qualité et une fiabilité irréprochables pour équiper cette infrastructure cruciale d’énergies renouvelables.

Pascal Radue, Vice-président exécutif de l’activité PWR-Transmission de Nexans, a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir été sélectionnés par ScottishPower Renewables pour le projet East Anglia TWO. L’attribution de ce contrat souligne l’expertise certaine de Nexans dans les solutions de câbles haute tension, et témoigne de notre engagement à livrer dans les délais des projets qui concrétisent les ambitions britanniques de développement des énergies renouvelables ».

Charlie Jordan, CEO de ScottishPower Renewables, a affirmé : « Nous sommes ravis de compter sur Nexans comme partenaire de confiance pour sécuriser notre chaîne d’approvisionnement dans le cadre du projet East Anglia TWO, suite à notre succès aux enchères pour les énergies renouvelables. Grâce à son solide parcours et à son expertise dans la technologie CA 275kV, ainsi qu’à sa capacité à respecter les délais, Nexans s’est imposé comme un choix évident. East Anglia TWO représente un investissement de 4 milliards de livres pour ScottishPower, alors que nous poursuivons nos efforts pour développer davantage de capacités de production d’énergie verte pour le Royaume-Uni. Nous sommes impatients de collaborer avec Nexans pour concrétiser ce projet.»

L’installation des câbles sera réalisée en 2027 et 2028, et la mise en service du projet est prévue pour fin de 2028. Faisant suite au succès du projet East Anglia ONE, cette nouvelle collaboration affermit la position de Nexans en tant que partenaire de confiance dans le secteur de l’éolien offshore, à même de faire aboutir les projets complexes qui contribuent à un futur énergétique durable.

À propos de Nexans

Depuis plus d’un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l’électrification de la planète et s’engage à électrifier le futur. Avec près de 28 500 personnes dans 41 pays, le Groupe ouvre la voie vers le nouveau monde de l’électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 2023, Nexans a généré 6,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires standard. Le Groupe est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers quatre grands domaines d’activité : PWR-Transmission, PWR-Grid, PWR-Connect et Industrie & Solutions. Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d’entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l’accès à l’énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe fait partie de la « Liste A » du CDP Climate Change regroupant les leaders mondiaux en matière d’action climatique. Nexans s’est également engagé, dans le cadre de l’initiative Science Based Targets (SBTi), à atteindre le « Net-Zero » émission d’ici à 2050.

Nexans. Electrify the future.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com

