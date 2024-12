Teva présente des données positives sur l’efficacité et la sécurité d’emploi d’AJOVY® (frémanézumab) pour la prévention de la migraine épisodique chez les enfants et les adolescents dans le cadre de l’essai clinique de phase III SPACE

AJOVY ® (frémanézumab) a permis de réduire de manière significative le nombre de jours de migraine mensuels (MMD, de l’anglais « monthly migraine days ») et le nombre de jours de céphalées mensuels (MHD, de l’anglais « monthly headache days ») par rapport au placebo sur une période d’administration de 12 semaines chez des patients pédiatriques âgés de 6 à 17 ans 1

TEL AVIV, Israël, 04 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE et TASE : TEVA) a présenté les résultats positifs de son étude de phase III SPACE évaluant l’efficacité et la sécurité d’emploi d’AJOVY® (frémanézumab) dans la prévention de la migraine épisodique chez les enfants et les adolescents âgés de 6 à 17 ans.1 L’essai a révélé une efficacité supérieure statistiquement significative par rapport au placebo sur une période de 12 semaines, avec un profil de sécurité favorable1 conforme à celui observé dans la population adulte.

La migraine est fréquente chez les enfants, avec une prévalence globale estimée à 7,7 %.2 La prévalence passe de 5 % chez les enfants âgés de 5 à 10 ans à environ 15 % chez les adolescents.2 La migraine peut entraîner une incapacité significative chez les enfants et les adolescents, entraînant un absentéisme scolaire, une baisse des résultats scolaires et une absence d’activités sociales.2

L’un des principaux investigateurs de l’essai, le professeur Patricia Pozo-Rosich, Unité et groupe de recherche sur les céphalées, Responsable du département de neurologie à l’Hôpital universitaire Vall d’Hebron de Barcelone, a déclaré : « Cette étape est décisive pour les cliniciens et les jeunes patients souffrant de migraine épisodique qui ne disposent actuellement que d’options thérapeutiques limitées. Il s’agit du premier essai de phase III portant sur un traitement ciblant le neuropeptide CGRP à avoir révélé une efficacité statistiquement supérieure avec une sécurité d’emploi et une tolérabilité favorables pour la prévention de la migraine épisodique chez les enfants et les adolescents. »

L’étude SPACE est une étude multicentrique et en double aveugle visant à évaluer l’efficacité et la sécurité d’emploi du frémanézumab chez 237 enfants et adolescents atteints de migraine épisodique et âgés de 6 à 17 ans. Les enfants participant à l’étude avaient reçu un diagnostic de migraine depuis 6 mois ou plus et présentaient des antécédents de moins de 14 jours de céphalées par mois. L’essai a inclus des analyses de sous-groupes en fonction de l’âge (6–11 ans et 12–17 ans) et du sexe.1

Les données issues de l’étude SPACE ont révélé que, sur une période de 3 mois, le frémanézumab avait permis d’obtenir les résultats suivants :1

Réduction significative du nombre de jours de migraine par mois (MMD) par rapport au placebo (-2,5 contre -1,4 ; p = 0,0210)

Réduction significative du nombre de jours de céphalées par mois (MHD) par rapport au placebo (-2,6 contre -1,5 ; p = 0,0172)

Nombre significativement plus élevé d’enfants ayant obtenu un taux de réponse de 50 % par rapport au placebo (47,2 % contre 27,0 % ; p = 0,0016)

Les bénéfices étaient similaires dans les deux sous-groupes d’âge et entre les garçons et les filles

Le frémanézumab a également démontré un profil de sécurité d’emploi favorable et a été bien toléré sans aucun signal de sécurité :1

La proportion d’enfants ayant rapporté ≥ 1 effet secondaire (ES) était similaire dans le groupe de traitement et dans le groupe placebo (55 % contre 49 %)

La proportion de patients ayant présenté des effets secondaires graves (ESG) et des ES ayant entraîné l’arrêt du traitement était faible, respectivement ≤ 3 % et ≤ 1 %

« Au cours des 30 dernières années, l’incidence de la migraine infantile a augmenté, mais peu d’innovations ont vu le jour en matière de traitements autorisés pour la prise en charge de cette affection invalidante chez les enfants », a déclaré Eric A. Hughes, docteur en médecine, titulaire d’un doctorat, vice-président exécutif, R&D mondiale et directeur médical de Teva Pharmaceuticals. « Nous avons déjà pu constater les bénéfices d’AJOVY chez les adultes et l’essai SPACE a confirmé que les enfants souffrant de migraine épisodique pouvaient également tirer des bénéfices du traitement par AJOVY. Il s’agit d’une avancée significative dans le traitement de la migraine chez les enfants et les adolescents qui doivent porter ce lourd fardeau. »

Teva poursuit l’évaluation de l’impact du frémanézumab chez les patients pédiatriques souffrant de migraine chronique et sa sécurité d’emploi à long terme.

À propos de l’étude SPACE

L’étude SPACE est une étude multicentrique, randomisée, en double aveugle, contrôlée contre placebo et menée en groupes parallèles, visant à comparer l’efficacité, la sécurité d’emploi et la tolérabilité de l’administration sous-cutanée de frémanézumab par rapport au placebo sur une période de 12 semaines pour le traitement préventif de la migraine épisodique chez 237 patients pédiatriques âgés de 6 à 17 ans.

À propos d’AJOVY®

AJOVY® est indiqué pour la prophylaxie de la migraine chez les adultes ayant au moins 4 jours de migraine par mois. AJOVY est disponible sous la forme d’une injection unidose de 225 mg/1,5 ml en seringue préremplie ou, dans certains pays, en stylo prérempli. Deux options posologiques sont disponibles : 225 mg une fois par mois administrés en injection sous-cutanée (posologie mensuelle), ou 675 mg tous les trois mois (posologie trimestrielle), administrés en trois injections sous-cutanées. AJOVY peut être administré par un professionnel de santé ou à domicile par le patient ou l’aidant. Aucune dose initiale n’est nécessaire pour débuter le traitement.

