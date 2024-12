Le nouveau rapport de Genetec sur l’État de la sécurité physique en 2025 montre l’accélération de l’adoption du cloud hybride et l’influence stratégique toujours plus forte des services informatiques

Le rapport souligne que l’adoption du cloud et de l’IA repose sur une approche réfléchie et axée sur des objectifs.

MONTRÉAL, 04 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genetec Inc. (“Genetec”), le leader mondial des logiciels de sécurité physique d’entreprise, présente aujourd’hui les résultats de son rapport 2025 sur l’État de la sécurité physique. S’appuyant sur les réponses de plus de 5 600 professionnels de la sécurité physique à travers le monde (incluant des utilisateurs finaux, des partenaires distributeurs, des intégrateurs système, ainsi que des consultants), le rapport offre une analyse complète de l’évolution des tendances dans les opérations de sécurité physique.

En quête de davantage de flexibilité et de contrôle, les entreprises adoptent de plus en plus le cloud hybride

Lorsqu’elles évaluent les solutions cloud de sécurité physique, la plupart des entreprises privilégient une stratégie hybride en phase avec leurs besoins opérationnels, leurs contraintes budgétaires et leurs exigences en matière de stockage. Cette approche de déploiement pragmatique et flexible permet de gérer les données et les applications critiques à la fois sur site et dans le cloud.

Selon le rapport, 43 % des utilisateurs finaux estiment qu’ils privilégieront une approche de déploiement hybride au cours des cinq prochaines années, contre seulement 18 % qui préfèrent une mise en œuvre entièrement dans le cloud et 17 % qui prévoient de tout conserver sur site. Cette préférence pour le cloud hybride est partagée par les consultants et les partenaires distributeurs, dont 66 % prévoient de recommander des déploiements hybrides au cours des cinq prochaines années.

Ces données ne montrent pas seulement que la demande pour des modèles de déploiements adaptables augmente ; elles témoignent également d’une approche réfléchie de l’adoption du cloud, à mesure que le secteur gagne en maturité.

En tenant compte des réalités opérationnelles, des coûts variables du cloud et de l’évolution des exigences en matière de sécurité, les entreprises seront mieux préparées pour réussir leur adoption du cloud, à un rythme et à un coût en phase avec à leurs besoins.

« Avec une approche de cloud hybride, nous ne sommes pas dans une logique de tout ou rien. Les entreprises peuvent garder un contrôle total sur la manière dont elles déploient leurs systèmes sur différents sites. Grâce à un écosystème ouvert, elles peuvent mettre en œuvre la technologie – qu’elle soit sur site ou dans le cloud – qui répond le mieux à leurs besoins et éviter les compromis inutiles, sans jamais être enfermées dans des solutions propriétaires. Cela leur permet de déployer, d’adapter et de mettre à niveau les systèmes plus rapidement, de simplifier les processus et de renforcer leur sécurité de la manière la plus efficace possible », déclare Christian Morin, vice-président de l’ingénierie des produits chez Genetec Inc.

Les services informatiques sont au cœur des décisions

Il y a dix ans, les systèmes de sécurité physique des grandes entreprises étaient généralement gérés par les équipes des services spécialisés en sécurité. Cependant, l’adoption croissante de solutions cloud et cloud hybrides, l’augmentation des menaces de cybersécurité et la nécessité d’aligner sécurité physique et sécurité numérique ont conduit les équipes informatiques à jouer un rôle de plus en plus important dans le choix et le déploiement des systèmes de sécurité physique.

Selon le rapport, 77 % des utilisateurs finaux affirment que les départements de sécurité physique et de technologie de l’information (IT) travaillent désormais en collaboration. Les services informatiques jouent également un rôle de plus en plus important dans le processus d’achat, puisque plus de 50 % des utilisateurs finaux, des intégrateurs système et des consultants déclarent que les équipes informatiques sont désormais activement impliquées dans les décisions d’achat de systèmes de sécurité physique.

« L’évolution de la place de la sécurité physique redéfinit la manière dont les organisations sécurisent à la fois leur personnel et leurs réseaux informatiques. Grâce au rôle clé joué par les services informatiques dans le déploiement de solutions cloud et hybrides, les opérations de sécurité physique deviennent plus résilientes, axées sur les données et adaptables face à l’évolution des menaces », ajoute Christian Morin.

L’adoption de l’IA progresse dans un secteur qui privilégie les applications pratiques

Le rapport révèle une hausse significative de l’intérêt pour l’adoption de l’IA dans la sécurité physique, avec 37 % des utilisateurs finaux qui prévoient de mettre en œuvre des fonctionnalités basées sur l’IA en 2025, contre seulement 10 % en 2024. Cet intérêt plus marqué s’aligne avec une approche stratégique axée sur les objectifs. Avec 42 % des utilisateurs finaux qui considèrent l’IA comme un outil permettant de simplifier les opérations de sécurité, les organisations s’intéressent aux applications pratiques, telles que l’amélioration de la détection des menaces et l’automatisation des processus de routine, l’automatisation intelligente étant l’objectif ultime.

Méthodologie de l’enquête

Genetec Inc. a interrogé des professionnels de la sécurité physique du 12 août au 15 septembre 2024. Après examen des réponses et nettoyage des données, 5 696 répondants (incluant des utilisateurs finaux, des partenaires distributeurs et des consultants) ont été inclus dans l’échantillon pour analyse. L’enquête a couvert toutes les régions, à savoir en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Amérique du Sud, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie de l'Est, en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est, en Asie centrale, en Asie de l’Ouest et en Australie-Nouvelle-Zélande.

