Aktia Pankki Oyj

Lehdistötiedote

4.12.2024 klo 18.15

Aktia Henkivakuutuksen toimitusjohtaja Riikka Luukko siirtyy pois Aktialta

Aktia Henkivakuutuksen toimitusjohtaja Riikka Luukko on päättänyt siirtyä yhtiön palveluksesta kohti uusia uramahdollisuuksia yhtiön ulkopuolella. Luukko on toiminut Aktia Henkivakuutuksen toimitusjohtajana vuodesta 2020 lähtien ja Aktia-konsernissa vuodesta 2018 lähtien. Uuden toimitusjohtajan rekrytointiprosessi käynnistetään välittömästi.

”Haluan kiittää Riikkaa hänen arvokkaasta panoksestaan Aktia Henkivakuutuksen kehittämisessä viimeisten vuosien aikana. Riikan johdolla Aktia Henkivakuutus on tehnyt tuloksekkaan loikan eteenpäin ja yhtiö on kehittynyt merkittävästi eteenpäin”, sanoo Aktia Henkivakuutuksen väistyvä hallituksen puheenjohtaja Juha Hammarén. ”Toivotan Riikalle menestystä tulevissa haasteissa ja uskon, että Riikalla on paljon annettavaa suomalaisen finanssialan kehittämisessä myös jatkossa.”

”Lähes seitsemän vuotta Aktiassa ovat olleet todella antoisa ja tapahtumarikas jakso. Olen ylpeä siitä, mitä olemme yhdessä Aktia Henkivakuutuksen henkilöstön kanssa saaneet aikaan yhteisten vuosien aikana ja uskon vahvasti yhtiön menestykseen myös jatkossa,” Riikka Luukko toteaa.

Aktia Henkivakuutuksen toimitusjohtajan sijaisena on toiminut lokakuusta 2024 alkaen Ville Niiranen.

Lisätietoja:

Mia Smeds, viestintäjohtaja, puh. 044 546 0379, viestinta(a)aktia.fi

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 850 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 30.9.2024 olivat 14,3 miljardia euroa ja taseen arvo 12,0 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.