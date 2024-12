L’édition 2024 de la Dongguan Global Investment Promotion Conference commencera le 5 décembre

DONGGUAN, Chine, 04 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La ville de Dongguan, plateforme majeure de la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, doit accueillir l’édition 2024 de la Global Investment Promotion Conference les 5 et 6 décembre. Une fois encore, la ville retient l’attention des investisseurs à l’échelle mondiale, et s’impose comme une destination de choix pour les entreprises qui cherchent un point d’ancrage stratégique dans cette région.

Feng Bin, Secrétaire générale adjointe du People’s Government of Dongguan City, a indiqué que le nombre d’entités commerciales enregistrées dans la ville était supérieur à 1,8 million. Ce chiffre a permis à Dongguan de conserver son statut de ville-préfecture la plus performante de la province du Guangdong depuis 12 années consécutives.

La conférence a suscité un intérêt à l’échelle internationale, et, au 1ᵉʳ décembre, 461 entreprises avaient confirmé leur participation. Parmi elles, on peut citer des entreprises figurant au classement Fortune Global 500, des sociétés cotées et bon nombre d’entreprises spécialisées et sophistiquées prometteuses et de « champions cachés ». Ces entreprises opèrent dans des secteurs comme la manufacture de pointe, le commerce électronique, le tourisme culturel, les services et le capital-risque.

La conférence rassemblera les principaux acteurs de l’information électronique, des énergies nouvelles et de la fabrication d’équipements haut de gamme, ainsi que des pionniers de l’intelligence artificielle et de l’économie de basse altitude, avec l’objectif de favoriser de nouveaux partenariats industriels.

Témoignant de la détermination de la ville à poursuivre son chemin vers le changement et l’ouverture, un porte-parole du Dongguan Bureau of Commerce a déclaré que Dongguan accentuait ses efforts d’amélioration de son environnement commercial pour les investisseurs étrangers, en se concentrant sur la rationalisation de tous les aspects opérationnels. Parmi les domaines d’amélioration majeurs, on peut citer notamment l’immatriculation des entreprises, l’accès aux terres et aux services publics, la logistique, les transactions financières, l’acquisition de talents et la simplification de l’immigration. La ville s’engage de surcroît à respecter le traitement national concernant les entreprises étrangères dans les domaines tels que l’accès aux facteurs de production, l’octroi de licences, l’établissement de normes et les marchés publics, ce qui garantit une concurrence juste sur le marché.

Cette année, la conférence s’articulera autour du thème « Pursuing Higher-Standard Opening Up » (poursuivre les démarches vers une plus grande ouverture) grâce à un format « 1+5+5 » unique : une conférence principale, cinq événements parallèles et cinq sous-forums à l’étranger organisés au Japon, en Corée du Sud, à Singapour, en Allemagne et aux États-Unis. Le programme inclut également trois visites de sites, conçues pour mettre en valeur l’environnement favorable aux investissements, le paysage industriel dynamique et les nouvelles opportunités de coopération mutuelle qu’offre la ville de Dongguan. Cette initiative contribuera certainement à consolider l’attrait de la ville en tant que centre d’affaires mondial.

Source : The People’s Government of Dongguan City