Ouverture officielle de Lactalis Canada Nouveau centre de distribution à Oshawa (Ontario)

L’installation devient le plus grand centre de distribution du Groupe Lactalis à l’échelle mondiale

OSHAWA, Ontario, 04 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le mardi 3 décembre, Lactalis Canada inc. (« Lactalis Canada ») – le chef de file canadien du secteur laitier derrière les marques emblématiques Cracker Barrel, Black Diamond, Balderson, Astro et Lactantia, et une filiale du Groupe Lactalis en France, a organisé un événement spécial pour célébrer l’ouverture officielle de son nouveau centre de distribution à Oshawa en Ontario. Il s’agit du plus grand centre de distribution du Groupe Lactalis à l’échelle mondiale, sur le plan de la capacité.

« Le nouveau centre de distribution de Lactalis Canada à Oshawa est le dernier exemple de notre expansion continue au Canada et il démontre notre ambition en tant que chef de file du secteur laitier au pays », a déclaré Mark Taylor, président et chef de la direction de Lactalis Canada. « Cette installation permet de répondre aux besoins évolutifs de notre entreprise et de notre précieuse clientèle, tandis que sa conception durable révolutionnera l’efficacité de notre réseau en fonction de nos objectifs ESG.

Nous sommes ravis d’être un employeur de premier plan dans la région. Nous sommes déterminés à créer des possibilités d’emploi, de perfectionnement des compétences et d’avancement professionnel pour contribuer à la communauté d’Oshawa », a ajouté M. Taylor.

En augmentant la capacité et l’efficacité du réseau de la chaîne d’approvisionnement de Lactalis Canada, l’installation d’Oshawa soutiendra principalement les activités des secteurs du fromage et des tartinades. Situé au 1600, Thornton Road North, à Oshawa (Ontario), dans le Northwood Business Park, le centre de distribution d’Oshawa emploiera environ 80 personnes.

Principales caractéristiques de l’installation

Installation de 379 000 pieds carrés pouvant entreposer jusqu’à 60 000 palettes dans des chambres froides et des congélateurs.

Carboneutre avec le potentiel d’être certifié comme bâtiment à carbone zéro.

Sources d’énergie entièrement alimentées par le réseau électrique de l’Ontario. Aucune dépendance à d’autres sources d’énergie non renouvelables.

Utilisation de commandes d’éclairage écoénergétique, d’équipement et de valeurs d’isolation élevées pour réduire la charge électrique imposée au système de réfrigération.

Récupération de la chaleur générée par le système de réfrigération pour chauffer les bureaux du centre et l’aire de manœuvre des camions pour faire fondre la neige et renforcer la sécurité.

Toit blanc pour réduire l’effet d’îlot de chaleur.

Les panneaux solaires qui seront installés sur le toit, dans une phase future, fourniront de l’énergie renouvelable pour compenser partiellement ou entièrement la dépendance au réseau électrique dans certaines conditions.



CBRE Limited a facilité le contrat de location à long terme, puis le centre de distribution a été développé, construit et loué par Broccolini et la conception du bâtiment a été assurée par GKC Architectes.

LÉGENDE PHOTO 1 : (DE GAUCHE À DROITE)

Région de Durham et ville d'Oshawa Conseiller Tito-Dante Marimpietri

Dan Carter, maire de la ville d’Oshawa

Eric Seguin, vice-président principal, Chaîne d’approvisionnement, Lactalis Canada

Mark Taylor, président et chef de la direction, Lactalis Canada

Paolo Savini, directeur général de la chaîne d’approvisionnement, de l’acquisition et SI/TI, Groupe Lactalis

Anthony Broccolini, PDG, Broccolini

À propos de Lactalis Canada inc.

Forte d’une histoire s’étalant sur plus de 140 ans, Lactalis Canada est le chef de file laitier canadien derrière les marques emblématiques Cracker Barrel, Black Diamond, P’tit Québec, Balderson, Ficello, aMOOza!, Astro, Khaas, siggi’s, iÖGO, iÖGO nanö, Olympic, Lactantia, Beatrice, Bfit, Enjoy! Marie Morin Canada, Galbani et Président. Comptant plus de 30 sites d’exploitation, dont 20 installations de fabrication et plus de 4 000 employé(e)s, l’entreprise s'est engagée à enrichir et à soutenir la vie des Canadien(ne)s grâce à ses produits de grande qualité, à sa contribution aux collectivités et à ses partenariats avec les agriculteurs, clients, partenaires et fournisseurs. Lactalis Canada fait partie du Groupe Lactalis, la plus importante entreprise laitière au monde, dont le siège social est situé à Laval, en France. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.lactalis.ca/fr.

Personne-ressource auprès des médias :

Relations avec les médias de Lactalis Canada

media@ca.lactalis.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/afcb0cb7-9d27-4ae1-be7f-450585eae35d/fr