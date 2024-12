Communiqué de presse

Ecully, le 4 décembre 2024 – 20h

Spineway procède à une réduction de capital social par diminution de la valeur nominale de l’action

Le groupe Spineway, spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale (rachis), annonce que le Conseil d’administration de Spineway (la « Société ») a décidé lors de sa séance du 4 décembre 2024, agissant sur délégation de compétence consentie par l'assemblée générale mixte du 25 mars 2024, aux termes de sa vingt-troisième résolution, a décidé de procéder à une réduction du capital social motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale de ses actions.

La valeur nominale des actions de la Société est ainsi ramenée de 0,045 euro à 0,002 euro et le capital social de la Société est ainsi réduit de 856 195,29 euros portant le capital social de 896 018,33 euros (étant précisé que ce montant de capital fait suite aux dernières conversions constatées par le Conseil d’administration susvisée) à 39 823,04 euros. Cette opération facilitera les conversions par les porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital pénalisés par l'évolution récente du cours de bourse et a également pour objectif de préserver la Société du mécanisme de compensation du contrat de financement Negma qui prévoit une indemnisation en cas de cours de bourse inférieur au nominal de l’action

Cette opération purement technique, n’a aucune incidence sur la valeur boursière des actions de la Société, ni sur le nombre d’actions en circulation. Ainsi, à l’issue de cette opération, prévue le 4 décembre 2024, le capital social de la Société demeure composé de 19 911 518 actions ordinaires.

Prochains RDV :

5 décembre 2024 – 18h – Webinaire – Point d’activité

Inscription ici

22 janvier 2025 – Chiffre d’affaires annuel 2024

SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME

Retrouvez toute l’information de Spineway sur www.spineway.com

Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de distributeurs indépendants et réalise plus de 70% de son CA à l’export.

ISIN : FR001400BVK2 - ALSPW

Contacts :





SPINEWAY



Ligne aux actionnaires



Ouverte du mardi au jeudi (10h-12h)



0806 70 60 60







AELIUM



Relations investisseurs



Solène Kennis



spineway@aelium.fr

Pièce jointe