EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S har indgået aftale om salg af ejendom til fordelagtig pris over vurderingen

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S har netop solgt en ejendom til en privat ejendomsudvikler. Handlen er gennemført i et vanskeligt marked præget af høje renter, men på trods af det, er ejendommen solgt til en pris, der ligger 20% over den uafhængige valuarvurdering. Handlen forventes at blive effektueret pr. 1. januar 2025.

"Det har været en udfordrende periode for ejendomsmarkedet i Berlin, hvor de stigende renter har gjort det svært for sælgere og købere at finde hinanden. Vi har formået at navigere i dette ved at bruge vores dybdegående kendskab til Berlins ejendomsmarked og vores solide netværk, som er opbygget gennem mere end 15 års tilstedeværelse i Berlin. Samtidig har vi været vedholdende og tålmodige," siger adm. direktør i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S, Maibritt Lindstrøm.

Salgsprocessen, som har strakt sig over cirka et år, kulminerede med salget af en hjørneejendom med en attraktiv beliggenhed i Charlottenburg, centralt i Berlin. Ejendommens erhvervslejere udgør en forholdsmæssig stor andel. Risikomæssigt passer denne profil ikke til EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S’ portefølje, der i øvrigt primært består af boligejendomme med en mindre erhvervsandel.

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S, har i løbet af 2024 opnået en værdistigning på godt 39 mio. kr. alene ved at optimere driften gennem lejestigninger i både erhvervs- og boliglejemål. Dette fremgår af den seneste periodemeddelelse for 3. kvartal. Selskabet vil fortsætte med at optimere ejendomsporteføljen og udnytte de gode betingelser, som den store efterspørgsel giver efter især boliglejemål i Berlin. EBVAT’en forventes fortsat at ligge i intervallet 12,0 til 12,6 mio. kr. ved årets udgang.

