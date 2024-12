La nouvelle génération s’engage pour perpétuer l’ancrage entrepreneurial d’IBA

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 5 décembre 2024 - IBA (Ion Beam Applications SA), le leader mondial de la technologie des accélérateurs de particules, annonce aujourd'hui une initiative visant à pérenniser l’ancrage entrepreneurial de son actionnariat. Une nouvelle génération de cadres va acquérir une importante participation indirecte dans IBA. Ceci s'inscrit dans une stratégie plus large visant à assurer la croissance, la création de valeur et la pérennité d'IBA. Le succès de l’entreprise repose sur une combinaison unique entre ses forces vives entrepreneuriales et son actionnariat de référence.

L’opération consiste en différentes étapes (détaillées en annexe) impliquant le soutien d’IBA. Elle permet à Management Anchorage, véhicule d'investissement créé par les cadres d'IBA en 2020, d’acquérir une participation de 21% dans Sustainable Anchorage. Sustainable Anchorage resterait l'actionnaire de référence d'IBA avec approximativement 20 % des actions et 30 % des droits de vote.

IBA soutient et salue l'engagement d'une nouvelle génération de cadres à investir dans l'avenir de l'entreprise. Il reflète l'ambition d'IBA de renforcer sa structure actionnariale entrepreneuriale stable, pleinement alignée avec la mission à long terme et les valeurs fondamentales de l'entreprise, tout en constituant un levier puissant pour la motivation, la rétention des talents et la création de valeur à long terme.

La réalisation de l'opération est notamment soumise à l'acceptation des facilités de paiement par l'assemblée générale des actionnaires d'IBA convoquée le 7 janvier 2025. Si cette condition est remplie, la transaction sera exécutée peu de temps après l'obtention de cette approbation.

« Avec les employés de l’époque, nous avons créé Sustainable Anchorage pour préserver l’intégrité d’IBA face à des velléités d’acquisition hostile en 1999. Pendant 25 ans, Sustainable Anchorage a joué un rôle déterminant dans le développement d’IBA en tant que leader mondial, assurant un alignement fort entre les actionnaires et le management, soutenu par une vision à long terme partagée et des valeurs humaines et entrepreneuriales communes » explique Pierre Mottet, Président du Conseil d’Administration d’IBA et co-Fondateur de Sustainable Anchorage.

Pour Henri de Romrée, Deputy CEO d’IBA « La création de Management Anchorage, il y a quatre ans, répond aux mêmes aspirations que celles de Sustainable Anchorage. Son objectif est de perpétuer l’ADN et la vision à long terme d’IBA, d’encourager l’esprit d’initiative de ses employés et de partager avec eux la valeur créée. »

« L’engagement de la nouvelle génération de dirigeants à perpétuer l'actionnariat de référence d'IBA est motivant » commente Olivier Legrain, CEO d’IBA. « Leur détermination, leur enthousiasme et leur adhésion indéfectible à nos valeurs fondamentales sont inspirants. Cette initiative consolide encore notre position de leader indépendant et d'expert mondialement reconnu dans nos domaines d'activité. »

À propos d’IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans le domaine de la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible aujourd'hui. IBA est par ailleurs un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, de la radiopharmacie et de la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 2000 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR and

Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

A propos de Management Anchorage

Management Anchorage SRL est un véhicule d'investissement créé par les cadres d'IBA en février 2020 pour leur donner l'opportunité d'investir collectivement dans le capital d'IBA, en considérant l'importance déterminante de la connexion entre les forces dirigeantes de l'entreprise et son actionnariat.

Le 30 août 2021, Management Anchorage a acquis 348 530 actions IBA, représentant 1,16 % du nombre total d'actions émises par IBA, correspondant à 1,72 % des droits de vote depuis le 30 août 2023, suite à l'expiration de la période de détention de deux ans stipulée dans les statuts d'IBA.

A propos de Sustainable Anchorage

Sustainable Anchorage SA est un véhicule d'investissement créé par les fondateurs et la direction d'IBA en 1999 pour investir collectivement dans le capital d'IBA et ainsi préserver l'intégrité, la mission et les valeurs de l'entreprise. Avec 20,49 % du capital social et 30,42 % des droits de vote1, Sustainable Anchorage est le principal actionnaire de référence d'IBA.

1 Date de référence : 11 septembre 2024







