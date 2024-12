Les Canadiens ont versé 16,2 millions de dollars de dons par l’intermédiaire de CanaDon à l’occasion de Mardi je donne

TORONTO, 05 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- CanaDon , la plus grande plateforme pour verser et recueillir des dons en ligne au pays, a annoncé aujourd’hui que plus de 16,2 M$ avaient été recueillis pour les organismes de bienfaisance canadiens par l’entremise de CanadaHelps.org à l’occasion de Mardi je donne : une augmentation record de 19,5 % par rapport à 2023. Parmi les personnes qui ont versé des dons, près de 28 % le faisaient pour la première fois avec CanadaHelps.org, et plus de 700 nouveaux dons mensuels ont été programmés à l’occasion de Mardi je donne afin de fournir des fonds critiques et durables toute l’année aux organismes de bienfaisance.

« Au nom de CanaDon et des plus de 10 000 organismes de bienfaisance enregistrés qui ont reçu des dons à l’occasion de Mardi je donne, merci aux milliers de Canadiens pour leur générosité inspirante » a expliqué M. Duke Chang, le président et chef de la direction de CanaDon.

L’augmentation des fonds recueillis à l’occasion de Mardi je donne coïncide avec un récent sondage Ipsos mené par CanaDon , qui souligne que plus de la moitié des Canadiens (56 %) dont le revenu annuel du ménage est inférieur à 60 000 $ ne savent pas s’ils pourront continuer à subvenir à leurs besoins de base, comme la nourriture et le logement, ou s’ils devront se tourner vers des organismes de bienfaisance pour trouver de l’aide. Les fonds recueillis avant la date limite fiscale du 31 décembre seront critiques pour les organismes de bienfaisance qui fournissent ces services cruciaux.

« Alors que Mardi je donne est connu comme étant la journée qui ouvre la saison des dons de fin d’année, des milliers d’organismes de bienfaisance canadiens ont besoin d’aide pour atteindre leurs objectifs de collecte de fonds de fin d’année et pérenniser leurs programmes et services cruciaux toute l’année, explique M. Chang. Nous appelons tous les Canadiens qui le peuvent à donner généreusement aux organismes et aux causes qui leur tiennent à cœur et à faire un don en ligne, tandis que le conflit de travail à Postes Canada continue de perturber le flux des dons par chèque et en espèces qui sont envoyés aux organismes. »

Chaque année, Mardi je donne se déroule après le Vendredi fou et Cyber Lundi. Cette année, Mardi je donne est tombé le 3 décembre. Pour plus d’informations sur les manières de soutenir les organismes de bienfaisance canadiens, rendez-vous sur le site de CanaDon .

Remarque pour les médias :

Vous pouvez télécharger une trousse pour les médias ici .

Au sujet de CanaDon

CanaDon est la plus grande plateforme au pays permettant de verser et de recueillir des dons en ligne, mais aussi un organisme de bienfaisance faisant progresser la philanthropie au moyen de la technologie. Pour les Canadiens, CanadaHelps.org est une destination sûre et fiable pour découvrir et soutenir tous les organismes de bienfaisance au Canada. CanaDon développe aussi une technologie abordable pour la collecte de fonds, utilisée par plus de 30 000 organismes de bienfaisance, en plus d’offrir une formation et une éducation gratuites afin que, quelle que soit leur taille, tous les organismes de bienfaisance puissent renforcer leur impact et réussir à l’ère numérique. Depuis l’an 2000, plus de 4,8 millions de personnes ont versé plus de 3,2 milliards de dollars par l’intermédiaire de CanaDon. Entrez en contact avec CanaDon sur X , Facebook , Instagram et LinkedIn .