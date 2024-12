Il Co-Fondatore di inGroup, Frank J. Codina, si dimette da Co-CEO

GUAYNABO, Porto Rico, Dec. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- InGroup International LLC annuncia che Frank J Codina, uno dei Co-Chief Executive Officer e Co-Fondatori dell'azienda, ha deciso di lasciare il suo ruolo, a partire dal 31 dicembre 2024, per motivi personali e familiari.

Durante i nove anni del suo mandato, Frank è stato determinante nella creazione dei reparti e dei team tecnologici, finanziari e operativi dell'azienda. È stato alla guida dell'azienda con la sua visione e la direzione dello sviluppo dei prodotti, collocando inGroup sulla strada di un successo continuo.

Negli ultimi 4 anni, Frank e il nostro team direttivo si sono preparati per l'eventuale transizione e Anthony Varvaro, il Direttore Generale e Finanziario dell'azienda, e altri importanti leader del team direttivo hanno assunto tutte le sue responsabilità quotidiane e continueranno a guidare l'azienda verso il suo brillante futuro.

La presente comunicazione riguarda esclusivamente il ruolo di Frank all'interno del team direttivo e non la sua partecipazione azionaria nella società né la sua continua autorità e responsabilità nella governance aziendale.

La transizione è appoggiata dal solido ed esperto team direttivo di inGroup, che prosegue il suo impegno nell'attuazione della strategia aziendale e nel conseguimento di risultati eccezionali. Per maggiori informazioni, visita la pagina della leadership.

Frank ha commentato: “È stato un grande onore guidare inGroup come co-CEO e lavorare al fianco di un team così talentuoso. Sono orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato insieme e resto estremamente fiducioso nel brillante futuro dell'azienda”.

Ulteriori aggiornamenti verranno forniti quando necessario. InGroup continua a concentrarsi sulla creazione di valore per i suoi azionisti, compresi i suoi preziosi clienti e dipendenti.

Informazioni su inGroup International e inCruises