Communiqué de presse

Ecully, le 6 décembre 2024 – 18h

Spineway fait un point d’activité lors d’un webinaire

Arrivée d’un nouveau directeur financier

Le groupe Spineway, spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale (rachis), a organisé jeudi 5 décembre un webinaire au cours duquel , Stéphane Le Roux, PDG de Spineway, est revenu sur les derniers développements du Groupe et a confirmé la feuille de route de Spineway sur les prochaines années.

Ce webinaire a également été l’occasion de présenter le nouveau Directeur Administratif et Financier du Groupe, Monsieur Erwan Martin, arrivé début novembre chez Spineway. Diplomé de l’école de Management TBS Education (Toulouse, France) et d’un MBA de l’Université de Warwick (Warwick, Angleterre), il dispose de plus de 20 ans d’expérience en tant que Directeur Administratif et Financier dans le secteur des medtechs et biotechs et a dirigé des équipes financières au sein de sociétés allant de la startup à la multinationale, cotées et non cotées.

Des concrétisations notables en 2024

Depuis le début de l’année 2024, Spineway s’est appliqué à déployer ses gammes Premium à travers la formation de plus de 300 chirurgiens de diverses nationalités et une quinzaine de participations à des congrès et salons internationaux dédiés au rachis. Le Groupe a également poursuivi ses efforts réglementaires, qui ont déjà été salués par l’obtention de 13 nouvelles homologations à l’export et 12 documentations techiques marquées CE, dont 5 sous la nouvelle réglementation MDR.

En parallèle de ces développements, Spineway a mené, comme annoncé, un plan d’économies dont les premiers effets se reflètent dans les résultats du 1er semestre 2024 et devraient se poursuivre sur le second semestre 2024. Spineway a également fait le point sur le contrat Negma d’obligations convertibles en actions (OCA)1, mis en place en mai 2023, qui permet de financer une grande partie des développements du Groupe.

Une feuille de route 2025-2028 confirmée

Au cours de cette réunion, Spineway a confirmé sa stratégie sur les prochaines années qui vise à retrouver une croissance rentable, afin notamment d’autofinancer ses développements. Pour ce faire, le Groupe va poursuivre l’optimisation de ses coûts, augmenter ses parts de marché sur les zones géographiques clés et améliorer ses flux logistiques et son système d’information, via la mise en place d’un ERP,-afin d’accroître son efficacité opérationnelle.

Le Groupe va également poursuivre ses projets d’innovation en maintenant ses investissements pour lancer une nouvelle prothèse discale ESP, en élargissant ses gammes dédiées à l’arthrodèse2 et en développant des solutions digitales pour accompagner les chirurgiens dans leurs gestes opératoires.

Spineway prévoit également d’opérer des évolutions structurantes telles que l’intégration croissante d’une partie de la production de ses produits afin d’être plus flexible et d’améliorer ses marges. Il conserve également l’objectif de vendre ses produits sur le marché américain.

Fort d’une feuille de route bien engagée, le groupe Spineway va poursuivre ses investissements sur l’exercice 2025 afin de continuer sa croissance et accompagner ses futurs développements.



La présentation du Webinaire est disponible sur le site de Spineway.

Visionnez le replay du Webinaire en cliquant ici

Prochain RDV :

22 janvier 2025 – Chiffre d’affaires annuel 2024

SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME

Retrouvez toute l’information de Spineway sur www.spineway.com

Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de distributeurs indépendants et réalise plus de 70% de son CA à l’export.

ISIN : FR001400BVK2 - ALSPW

Contacts :





SPINEWAY



Ligne aux actionnaires



Ouverte du mardi au jeudi (10h-12h)



0806 70 60 60



AELIUM FINANCE



Relations investisseurs



Solène Kennis



spineway@aelium.fr





1 Communiqué du 25 mai 2023

2 Geste chirurgical qui consiste à fixer deux vertèbres ou plus les unes avec les autres pour traiter un problème de dos

Pièce jointe