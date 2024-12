CREDIT AGRICOLE SA : Crédit Agricole ha sottoscritto contratti derivati riguardanti il 5,2% del capitale sociale di Banco BPM

Montrouge, 6 dicembre 2024

Crédit Agricole ha sottoscritto contratti derivati riguardanti il 5,2% del capitale sociale di Banco BPM

Crédit Agricole S.A. (“Crédit Agricole”) ha comunicato all’Autorità e a Banco BPM SpA (“Banco BPM”) di aver sottoscritto contratti derivati relativi al 5,2% del capitale sociale di Banco BPM, che potranno avere regolamento in azioni ove ottenute le necessarie autorizzazioni regolamentari. Considerata la partecipazione in azioni già detenuta e pari al 9,9%, la complessiva partecipazione aggregata in Banco BPM comunicata da Crédit Agricole è pari al 15,1%.

Crédit Agricole presenterà istanza presso l’Autorità di vigilanza per essere autorizzata a incrementare la propria partecipazione in azioni al di sopra della soglia del 10% del capitale sociale e sino al 19,99%.

L’operazione è coerente con la strategia di Crédit Agricole quale investitore e partner di Banco BPM; rafforza le partnership industriali in essere tra il Gruppo Agricole e Banco BPM nel settore del credito al consumo e della banca-assicurazione (danni PPI e CPI), nonché testimonia l’apprezzamento di Crédit Agricole per le qualità intrinseche di Banco BPM, i.e. una solida posizione di mercato e positive prospettive finanziarie.

Crédit Agricole non intende lanciare un’offerta pubblica di acquisto su azioni Banco BPM.

Si prevede che l’operazione abbia un impatto non significativo sul CET 1 ratio di Crédit Agricole.

