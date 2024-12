Admirals Group AS teatab oma Austraalia tütarühingu müügist

Admirals Group AS on sõlminud lepingu oma täielikus omandis oleva tütarühingu Admirals AU PTY Ltd (Austraalia), litsentseeritud investeerimisühingu, müümiseks mitteseotud isikule, mis on osa Admirals grupi geograafilise fookuse optimeerimisest. Eeldatakse, et tavapäraste sulgemistingimustega tehing mõjub positiivselt Admirals Group AS-i puhaskasumile ja tõhustab selle tegevust kooskõlas põhistrateegiaga. See strateegiline samm rõhutab Admirals Group AS-i pühendumust luua väärtust, koondades ressursid võtmepiirkondadesse, kus ta näeb suurimat kasvupotentsiaali ja tegevuse tõhusust.

