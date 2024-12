EfTEN Real Estate Fund AS’i aktsiate avaliku pakkumise esmased tulemused

“Kuigi oleme EfTENi meeskonnas veendunud, et Baltikumi ärikinnisvaraturu põhi on möödas, ei suutnud me seda veendumust piisavalt selgelt investoritele edastada. Praegusel hetkel paistab, et paljud investorid eelistavad kinnisvarainvesteeringute asemel võlakirju ning ootavad täiendavaid tõendeid turu pöördumise kohta.

Vaatamata sellele, et tegemist on emissiooniga, mida täismahus ei märgitud, on kaasatud kapital piisav kõigi plaanitud investeerimisprojektide lõpuleviimiseks. Seega saab pea kogu kaasatud kapital sisuliselt kohe investeeritud. Emissioon andis meile väga hea võimaluse tutvustada EfTENit Läti ja Leedu investorkogukondadele, luues tugevama aluse edasisteks kapitali kaasamisteks ka nendelt turgudelt,” ütles fondijuht Viljar Arakas.

Emissiooni käigus märgiti kokku 620 544 aktsiat koguväärtuses 11,8 miljonit eurot. Pakkumise baasmaht märgiti täis 62% ulatuses. Kokku osales pakkumises 845 investorit, kellest 388 olid olemasolevad investorid. Märgitud aktsiate kogumahust märgiti 97% Eesti investorite poolt, sh 29% EfTEN Capital AS-iga seotud aktsionäride poolt.

Aktsiate jaotus kinnitatakse 10. detsembril 2024.a.

