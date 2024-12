ベトナム初のデジタル専業銀行であるケイクデジタル銀行 (Cake Digital Bank)、営業開始から3年半で黒字化のマイルストーンを達成したと発表

ベトナム、ホーチミン市発, Dec. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ベトナム初のデジタル専業銀行であるケイクデジタル銀行は、営業開始からわずか3年半で黒字化を達成したという画期的な節目を達成したと発表した。 これは、テクノロジーに精通した若年層や金融サービスの提供状況が良くない消費者向けの銀行業務を再定義するものであり、ベトナムの金融セクターに対するケイクの多大な影響力を裏付けている。

ケイクデジタル銀行の著しい成長軌道は、その成功の主要な推進要因となっている

2021年に設立されたケイクは、効率性と拡張性を実証し、デジタル金融機関にとって重要なマイルストーンである損益分岐点を2024年6月に達成した。 2024年第4四半期には黒字化を発表し、ベトナム初のデジタル専業銀行としてその地位を確立した。

この目覚ましい成功は、卓越したビジネスパフォーマンスによってもたらされている。 2024年のユーザー1人当たりの収益は12米ドル (約1,799円) に達し、2023年の4米ドル (約599円) の3倍と、大幅に増加した。 顧客数は最初の2年間の300万人から、2023年末には410万人に増加し、2024年には500万人近くに達した。

さらに、ケイクの堅固な信用業務のパイプラインは明らかであり、ベトナムのデジタル専業銀行としては驚異的な数字である、毎月平均40万件の信用申請を処理している。

戦略的ロードマップに沿って、ケイクは世界で最も収益性の高いデジタル銀行の上位5%以内にランクインすることを目指しており、競争の激しいフィンテック業界において持続可能な成長を遂げるというコミットメントを強調している。

ケイクのCEOであるニューエン・フー・クアン (Nguyen Huu Quang) は次のように述べている。「ケイクデジタル銀行の収益性の大幅な向上は、イノベーション、顧客中心のサービス、持続可能な成長に対する当行の揺るぎないコミットメントを反映しています。 当行チームの献身とお客様の信頼が、この画期的な成果を達成する上で極めて重要な役割を果たしました。 今後も、金融包摂を推進し、すべてのお客様に優れたデジタルバンキング体験をお届けするという当行の姿勢は変わりません。」

市場の需要に効果的に対応し、AIの活用を強化

ケイクは、主にターゲット層である、特にテクノロジーに精通したZ世代や若いミレニアル世代の多様な銀行ニーズに応えることで目覚ましい収益性を達成した。

ベトナム国家銀行の報告によると、2024年までにベトナムの成人の約77%が銀行口座を持つようになる見込みである。 かつては従来の銀行が独占していた銀行業界であるが、現在では若年層やサービスが行き届いていない顧客層をターゲットとする新規参入企業も現れている。

ベトナム初のデジタル専業銀行であるケイクは、誰もが利用しやすく、わかりやすい銀行サービスを提供し、金融包摂を促進するよううまく設計されている。 同デジタル銀行は、あらゆる銀行ニーズに対応する包括的な金融商品を提供している。 利便性を重視する同社のスローガン「ケーキのように簡単 (Easy as Cake)」は、素早い口座開設や即時送金などのプロセスに反映されており、銀行取引が簡単かつ即時に行えることを保証している。

さらに、配車サービス、通信、エンターテインメントなど、多様な業界での強力なパートナーネットワークにより、ケイクはあらゆる金融ニーズに対応するワンストップショップとなることができる。

その結果、Cakeの決済取引高は2024年に47億米ドル (約7,048億9,602万円) に達し、2023年の22億米ドル (約3,299億5,133万円) から倍増した。 同銀行は、取引頻度に基づく顧客維持率が80%、金融関係の参画に基づく顧客維持率が95%という素晴らしい実績を誇っている。 これは顧客満足度の高さを示しており、ケイクの持続可能な収益性に貢献している。

ケイクは最先端のテクノロジーを活用し、AI主導のソリューションで完璧な金融体験を創造している。 同銀行では消費者のニーズを高度に分析することで、多様な顧客層に合わせた幅広いパーソナライズされたサービスを提供している。 この戦略的なAI統合は、商品にとどまらずケイクの事業活動全体に広がり、運用コストを削減し、利益率を向上させると同時に、ユーザー体験を向上させている。

ケイクのAIの革新的な活用は、「テクノロジーバンク年間最優秀賞 (Technology Bank of the Year)」や「ベストAIテクノロジー実践 (Best AI Technology Implementation)」など、業界で高い評価を得ている。 これらの賞は、AI主導のバンキングにおけるケイクのリーダーシップを浮き彫りにしている。

