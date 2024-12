Selskabsmeddelelse nr. 9 – 2024

København, den 9. december 2024





Copenhagen Capital A/S har besluttet at fremsætte frivilligt, betinget overtagelsestilbud til aktionærerne i NTR Holding A/S

Copenhagen Capital A/S har i dag meddelt, at selskabet har besluttet at fremsætte et frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i NTR Holding A/S.

Købstilbuddet vil gælde samtlige aktier i NTR Holding A/S, og Copenhagen Capital A/S vil tilbyde et kontant vederlag på DKK 4,20 pr. B-aktie og DKK 6,30 pr. A-aktie i NTR Holding A/S. Købstilbuddet vil være betinget af, at Copenhagen Capital A/S opnår minimum 50,01% af stemmerne i selskabet.

Copenhagen Capital A/S har påbegyndt proces med Finanstilsynet om godkendelse af et tilbudsdokument og forventer at kunne offentliggøre et tilbudsdokument inden 4 uger fra dags dato.

Meddelelsen fra Copenhagen Capital A/S om beslutningen om at fremsætte et købstilbud er vedhæftet.

Redegørelse fra NTR Holding A/S’ bestyrelse

Bestyrelsen i NTR Holding A/S har siden koncernens salg af Daniamant koncernen i 2022 sonderet NTR Holding A/S’ strategiske muligheder. I selskabets kvartalsorientering for 1.-3. kvartal 2024 meddelte bestyrelsen endvidere, at den forventede at stille forslag om at indlede en solvent likvidation af selskabet, såfremt disse sonderinger ikke ville resultere i en tilfredsstillende løsning.

På den baggrund hilser bestyrelsen et købstilbud velkommen og opfordrer eventuelle andre interesserede parter til ligeledes at fremsætte et købstilbud.

Bestyrelsen i NTR Holding A/S har ikke forudgående forhandlet vilkårene for købstilbuddet med Copenhagen Capital A/S og har således ikke forholdt til vilkårene. Bestyrelsen i NTR Holding A/S vil efter offentliggørelsen af det godkendte tilbudsdokument udsende sin redegørelse om købstilbuddet i henhold til § 22 i Bekendtgørelse nr. 636/2020 om overtagelsestilbud.





For yderligere information kontakt:

Ole Steffensen, bestyrelsesformand, e-mail: steffensen@c.dk, mobil: +45 20 45 82 44

