De los combustibles fósiles a futuros verdes: Oxford y EBC Financial Group analizan qué nos está frenando

OXFORD, Reino Unido, Dec. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- En un mundo cada vez más moldeado por la doble crisis del cambio climático y la inestabilidad económica, el Departamento de Economía de Oxford, en colaboración con EBC Financial Group (EBC), auspició una sesión crucial en la serie "¿Qué hacen realmente los economistas?”. (WERD - What Economists Really Do?). El evento reunió a líderes visionarios del mundo académico y financiero para explorar estrategias viables para alinear los sistemas económicos con la sostenibilidad ambiental, al mismo tiempo que abordan las preocupaciones sociales apremiantes.

El evento, titulado "Macroeconomía y clima", presentó una conferencia principal por la profesora asociada Andrea Chiavari y una mesa redonda titulada "Sostenibilidad sostenible: Equilibrio del crecimiento económico y resiliencia climática", moderado por la profesora asociada Banu Demir Pakel. Los panelistas incluyeron a la Dra. Nicola Ranger, directora del Grupo de Finanzas Globales del Instituto de Cambio Ambiental e investigadora principal en Oxford, y David Barrett, director ejecutivo de EBC Financial Group (UK) Ltd. Juntos, analizaron minuciosamente la intersección de la política, finanzas e impacto humano, ofreciendo perspectivas prácticas y recomendaciones que se extienden más allá del discurso teórico.

De izquierda a derecha: Dra. Nicola Ranger (Directora del Grupo de Finanzas Globales del Instituto de Cambio Ambiental e Investigador Principal), Profesor Asociado Andrea Chiavari (Departamento de Economía), David Barrett (Director ejecutivo de EBC Financial Group (Reino Unido) Ltd) y Profesora Asociada Banu Demir Pakel (Departamento de Economía)

EBC Financial Group Empoderar el comercio responsable e innovación sostenible

EBC Financial Group, una presencia creciente en los mercados financieros globales, conecta a los clientes de todo el mundo con oportunidades para operar en cambio de divisas (forex), materias primas, índices y más a través de sus soluciones integrales de corretaje. Operando en los principales centros financieros y mercados emergentes, EBC equipa a los traders con herramientas innovadoras y fomenta la colaboración para abordar los desafíos cambiantes de las finanzas globales. Como socio oficial de cambio de divisas del FC Barcelona y socio de la campaña United to Beat Malaria de las Naciones Unidas, EBC se compromete a dar forma a un futuro definido por la sostenibilidad, equidad y prácticas de trading responsables.

La participación de EBC en WERD refleja la creciente urgencia de unir los mercados financieros y la investigación académica para abordar los desafíos climáticos y económicos. Al contribuir a un diálogo compartido sobre estrategias viables, EBC se unió a una comunidad de líderes visionarios para destacar los pasos prácticos para alinear los sistemas financieros con los objetivos de desarrollo sostenible.

¿Podemos hacer crecer la economía y salvar el planeta?

En el centro de los debates estuvo el reconocimiento de que la seguridad financiera y ambiental son preocupaciones universalmente compartidas. El Dr. Chiavari pronunció un discurso revelador sobre los costos económicos del cambio climático. Ilustró el dramático crecimiento del PIB mundial desde la revolución industrial, yuxtaponiendo esto con el costo ambiental del consumo de combustibles fósiles y el aumento de las emisiones de CO2. Chiavari destacó la importancia crítica del costo social del carbono en la configuración de políticas efectivas.

Un elemento central de su mensaje fue el concepto del costo social del carbono, que cuantifica los costos sociales más amplios de las emisiones. "Los impuestos del carbono no son solo una necesidad ambiental, sino también económica", afirmó. El Dr. Chiavari explicó cómo tales medidas podrían crear los incentivos económicos necesarios para dirigir a corporaciones e individuos hacia opciones sostenibles. "Bueno, piénsalo de nuevo", agregó Chiavari. "Encendiendo el radiador, su beneficio es el mismo que antes: tener una sala más cálida. Pero ahora tu costo es mucho más alto que antes".

Ampliando este punto, el Dr. Chiavari enfatizó que los impuestos del carbono están diseñados para apuntar a las emisiones de carbono en lugar del consumo de energía en sí. "El impuesto del carbono grava el carbono, no grava la energía", explicó. "Por lo que crea enormes incentivos para el sector privado, para las personas, para ti, para nosotros, para mí, para pasar de combustibles fósiles a fuentes alternativas de energía. No se trata solo de reducir energía o producción; crea enormes incentivos para cambiar hacia fuentes de energía alternativas".

Sobre esta base, el panel de debate profundizó en los aspectos prácticos de alinear el crecimiento económico con la resiliencia climática, moderado por la Dra. Banu Demir Pakel.

Unir políticas, finanzas y acción a través de un panel de perspectivas

El panel de debate exploró la compleja interacción entre el crecimiento económico y la resiliencia climática. Cada panelista aportó una experiencia distinta a la conversación, ofreciendo nuevas perspectivas sobre cómo los sistemas globales se pueden adaptar a estos imperativos gemelos.

El Dr. Chiavari enfatizó la naturaleza global de abordar el cambio climático, destacando que las emisiones trascienden fronteras y requieren una respuesta internacional coordinada. Abordó los riesgos de la fuga de carbono, donde las políticas climáticas estrictas en un país podrían llevar a que las emisiones se desplacen a regiones con regulaciones más débiles, finalmente obstaculizando el progreso global. Para mitigar esto, Chiavari abogó por políticas que fomenten la colaboración e innovación internacional, asegurando que las transiciones a prácticas sostenibles sean equitativas e integrales.

La Dra. Ranger destacó las oportunidades económicas que pueden surgir de la acción climática, afirmando: "No se trata solo de costos, se trata de oportunidades". Al articular el potencial para crear empleos y estimular el crecimiento económico mientras se abordan los riesgos climáticos, la Dra. Ranger también enfatizó la importancia de remodelar las narrativas públicas. Subrayó que una acción climática eficaz puede fomentar la innovación y el progreso sin imponer una carga financiera significativa. También aboga por redirigir los combustibles fósiles y otros subsidios perjudiciales para el medio ambiente, que a nivel mundial ascienden a hasta siete billones de dólares anuales, hacia inversiones ecológicas, como la energía renovable.

Aprovechando su amplia experiencia en los mercados financieros, Barrett enfatizó la importancia de alinear los incentivos del mercado con los objetivos de sostenibilidad. Compartió una evaluación franca de los desafíos del sector para adoptar la sostenibilidad, subrayando la naturaleza impulsada por los beneficios de las instituciones financieras: "El mercado financiero es impulsado por la necesidad de ganar dinero, ya sea para sus accionistas o inversores". Barrett destacó la necesidad crítica de que los gobiernos creen estructuras regulatorias aplicables, y señaló que esta alineación es esencial para canalizar la influencia del sector hacia una acción climática significativa.

Sobre el tema de las estructuras ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), Barrett expresó su preocupación por su implementación actual y señaló: "ESG se ha convertido en un ejercicio de casilla de verificación". Pidió políticas más sólidas que garanticen la rendición de cuentas y generen un impacto medible, en lugar de simplemente cumplir con estándares de cumplimiento superficiales.

Durante un debate sobre los "clubes" climáticos, Barrett destacó los riesgos de los esfuerzos globales fragmentados. Advirtió: “Para que estas iniciativas tengan éxito, deben incluir a todos las principales partes interesadas. De otro modo, las reducciones de emisiones logradas en algunas regiones se podrían compensar con un aumento de emisiones en otros lugares". Esto, advirtió, podría socavar el progreso colectivo necesario para abordar los desafíos climáticos.

¿Qué pasos prácticos deben tomar los gobiernos, empresas e individuos para construir un futuro económico sostenible que se sienta alcanzable y seguro para todos?

Por separado, se entrevistó al moderador y a los panelistas para ampliar esta cuestión crucial, proporcionando diversas perspectivas sobre los roles de colaboración de los gobiernos, empresas y personas para abordar los desafíos climáticos.

El rol de los gobiernos: Políticas y planificación

El Dr. Demir Pakel enfatizó la importancia de la educación y la concienciación para abordar el cambio climático, en particular el papel de los gobiernos en la conducción del cambio. "El rol del gobierno es comenzar con una mayor conciencia", explicó, destacando la necesidad de educación temprana sobre las consecuencias del cambio climático. Destacó la necesidad de políticas que no solo incentiven al sector privado, sino que también guíen el comportamiento de los consumidores, y señaló: "Es una red compleja donde los gobiernos tienen la responsabilidad principal de planificar y guiar la acción en todos los niveles".

“El sector privado necesita incentivos para poder tomar medidas porque definitivamente se verán a corto plazo en comparación con el gobierno. Por lo tanto, es necesario cambiar su comportamiento, y el gobierno tiene otro rol: implementar políticas para cambiar el comportamiento tanto del sector privado como de los consumidores", agregó.

Incentivos de mercado y tributación del carbono

El Dr. Chiavari reforzó la necesidad de intervenciones dirigidas por el gobierno, particularmente a través de impuestos sobre el carbono, como un medio para corregir las fallas del mercado. Explicó que, al incorporar el costo social de las emisiones en los precios de la energía, los gobiernos pueden alentar decisiones de consumo e inversión más responsables.

Cambiar la narrativa: Una transición positiva

La Dra. Ranger reflexionó sobre los desafíos actuales en la acción climática, haciéndose eco de que una parte importante del problema radica en la concienciación. "En este momento, algo está saliendo mal, y creo que mucho de eso se trata del lado de la conciencia", señaló. “Los gobiernos juegan un papel, pero el gobierno fundamentalmente hace lo que el público votará. Y la falta de conciencia de los beneficios inmediatos de una transición energética verde para la seguridad energética y la salud pública es un problema clave en este momento".

Ranger criticó que la narrativa que rodea al cambio climático haya fracasado en los últimos años al enmarcarlo como un desafío costoso y agobiante. "Particularmente la narrativa es que esto va a costar mucho dinero para tratar. No estoy de acuerdo con esa opinión y no está respaldada por la evidencia. Sabes, tenemos que tomar decisiones difíciles, pero lo que sabemos es que en este momento la forma en que estamos abordando esto lo está haciendo más difícil, específicamente, la falta de certeza del gobierno sobre sus políticas detiene la inversión y aumenta los costos. Toda la evidencia muestra que, si implementamos las políticas correctas y establecemos un camino claro para los inversores, una transición justa es tanto el camino de menor costo como el más beneficioso", dijo.

Señalando los subsidios a los combustibles fósiles, destacó cómo su reorientación podría catalizar una transición positiva. "En todo el mundo, inyectamos mucho dinero en subsidios a los combustibles fósiles; las estimaciones oscilan entre cinco y siete billones de dólares al año. Si dejas eso y lo pones en tecnologías limpias, habríamos resuelto el problema".

Para abordar esto, Ranger pidió un cambio en el discurso público para enfatizar las oportunidades económicas inherentes a la acción climática. Destacó el papel de los académicos y los expertos en la remodelación de la narrativa y dijo: “Necesitamos asegurarnos de que las personas entiendan que esta es una transición positiva. A través de una buena política gubernamental, el impacto en las personas no será significativo y en realidad impulsaría el crecimiento del empleo y la innovación".

Ranger concluyó instando a los gobiernos a tomar la iniciativa para cambiar esta narrativa, diciendo: "Lo que realmente me gustaría ver es que los gobiernos respalden esto y digan: ‘Mira, esto es lo que va a suceder. Te va a beneficiar. Aquí está el camino. Esto es lo que tanto los inversores como el público necesitan".

El rol de las empresas y los individuos: Responsabilidad e innovación

Barrett proporcionó una perspectiva sincera sobre el papel de las empresas y las personas en la acción climática. Destacó la naturaleza impulsada por los beneficios del sector financiero, advirtiendo que no lideraría los esfuerzos de sostenibilidad sin marcos regulatorios claros. "Los mercados financieros no lo harán por su cuenta. Necesitan ser incentivados para actuar", afirmó. "Una vez que el sector financiero apunta en una dirección y se entusiasma con un tema, puede lograr cosas increíbles, pero requiere políticas claras e incentivos para llegar allí".

Barrett también reflexionó sobre el papel de las personas como votantes y consumidores, destacando que sus elecciones pueden influir significativamente en las políticas y el comportamiento corporativo. "La política debe ser mucho mejor para educar al votante sobre lo que quiere y cómo debe esperar que eso suceda", comentó. Al priorizar las prácticas sostenibles y responsabilizar a los responsables de la formulación de políticas, las personas pueden impulsar el cambio sistémico.

Si bien criticó las medidas superficiales como los marcos ESG de "casilla de verificación", Barrett mantuvo una perspectiva optimista sobre el potencial de las finanzas. "Las finanzas pueden ser increíblemente innovadoras", señaló. "Puede mover montañas y resolver problemas reales, pero necesita los incentivos adecuados y conversaciones honestas sobre lo que está en juego". Pidió un cambio de los ciclos políticos a corto plazo a las estrategias prospectivas, instando a todas las partes interesadas a adoptar el esfuerzo a largo plazo necesario para abordar la crisis climática de manera efectiva.

Para ver la sesión completa del episodio "Macroeconomía y clima" de WERD, incluida la conferencia principal y la mesa redonda, visite https://youtu.be/MD5vaMjQdkc.

