מדלקי מאובנים לחוזים עתידיים ירוקים: אוקספורד ו-EBC Financial Group על מה שמעכב אותנו

בעולם המעוצב יותר ויותר על ידי המשברים הכפולים של שינויי אקלים וחוסר יציבות כלכלית, המחלקה לכלכלה של אוקספורד, בשיתוף עם EBC Financial Group (EBC), אירחה מושב מרכזי ב"מה כלכלנים באמת עושים?" - “What Economists Really Do?” (WERD) סדרה. האירוע הפגיש מוחות מובילים מהאקדמיה והפיננסים כדי לחקור אסטרטגיות מעשיות ליישור מערכות כלכליות עם קיימות סביבתית תוך התייחסות לדאגות חברתיות דחופות.

האירוע, שכותרתו "מאקרו כלכלה ואקלים", כלל הרצאה מרכזית של פרופ' חבר אנדריאה צ'יאבאריAndrea Chiavari) ) ופאנל שכותרתו "שמירה על קיימות: איזון צמיחה כלכלית וחוסן אקלימי", בהנחייתה של פרופ' חבר באנו דמיר פאקל (Banu Demir Pakel). חברי הפאנל כללו את ד"ר ניקולה ריינג'ר (Dr. Nicola Ranger), מנהלת קבוצת המימון הגלובלית של המכון לשינוי סביבתי ועמיתת מחקר בכירה באוקספורד, ודייוויד בארט (David Barrett), מנכ"ל EBC Financial Group (UK) Ltd. יחד הם ניתחו את המפגש בין מדיניות, מימון והשפעה אנושית, והציעו תובנות והמלצות מעשיות החורגות מעבר לשיח התיאורטי.





משמאל לימין: ד"ר ניקולה ריינג'ר (מנהלת קבוצת המימון הגלובלית של המכון לשינוי סביבתי ועמיתת מחקר בכירה), פרופסור חבר אנדריאה צ'יאוורי (המחלקה לכלכלה), דיוויד בארט (מנכ"ל EBC Financial Group (UK) Ltd) ופרופ' חברה באנו דמיר פאקל (המחלקה לכלכלה)

EBC Financial Group: העצמת מסחר אחראי וחדשנות בת קיימא

EBC Financial Group, נוכחות הולכת וגדלה בשווקים הפיננסיים העולמיים, מחברת לקוחות ברחבי העולם להזדמנויות למסחר במט"ח, סחורות, מדדים ועוד באמצעות פתרונות התיווך המקיפים שלה. EBC, הפועלת במרכזים פיננסיים גדולים ובשווקים מתעוררים, מציידת סוחרים בכלים חדשניים ומטפחת שיתוף פעולה כדי להתמודד עם האתגרים המתפתחים של הפיננסים העולמיים. כשותפת המט"ח הרשמית של מועדון הכדורגל ברצלונה ושותפה בקמפיין United to Beat Malaria של האו"ם, EBC מחויבת לעצב עתיד המוגדר על ידי קיימות, הון ונוהלי מסחר אחראיים.

ההשתתפות של EBC ב- WERD משקפת את הדחיפות הגוברת של גישור בין שווקים פיננסיים ומחקר אקדמי כדי להתמודד עם אתגרי אקלים וכלכלה. על ידי תרומה לדיאלוג משותף על אסטרטגיות הניתנות לפעולה, EBC הצטרף לקהילה של מובילי דעה בהדגשת צעדים מעשיים ליישור מערכות פיננסיות עם יעדי פיתוח בר קיימא.

האם נוכל להצמיח את הכלכלה ולהציל את כדור הארץ?

בלב הדיונים עמדה ההכרה בכך שביטחון פיננסי וסביבתי הם דאגות משותפות אוניברסליות. ד"ר צ'יאוורי נשא נאום מפתח פוקח עיניים על העלויות הכלכליות של שינוי האקלים. הוא המחיש את הצמיחה הדרמטית של התמ"ג העולמי מאז המהפכה התעשייתית, והצמיד זאת למחיר הסביבתי של צריכת דלקי מאובנים ועלייה בפליטת CO2. צ'יאוורי הדגיש את החשיבות הקריטית של המחיר החברתי של פחמן בעיצוב מדיניות יעילה.

במרכז המסר שלו עמד הרעיון של המחיר החברתי של פחמן, המכמת את העלויות החברתיות הרחבות יותר של פליטות. "מיסוי פחמן הוא לא רק צורך סביבתי אלא גם כלכלי", הוא קבע. ד"ר צ'יאוורי הסביר כיצד צעדים כאלה יכולים ליצור את התמריצים הכלכליים הדרושים כדי לנווט הן תאגידים והן יחידים לעבר בחירות בנות קיימא. "ובכן, תחשוב שוב בעצמך", הוסיף צ'יאוורי. "כשמדליקים את הרדיאטור, היתרון שלך זהה לקודם – חדר חם יותר. אבל עכשיו העלות שלך הרבה יותר גבוהה מבעבר".

בהרחבה על נקודה זו, הדגיש ד"ר צ'יאוורי כי מיסוי פחמן נועד להתמקד בפליטות פחמן ולא בצריכת האנרגיה עצמה. "מיסוי פחמן מטיל מס על פחמן, הוא לא ממסה אנרגיה", הסביר. "אז זה יוצר תמריצים אדירים למגזר הפרטי, לאנשים, לכם, לנו, לי, לעבור מדלקים מאובנים למקורות אנרגיה חלופיים. לא מדובר רק בהפחתת אנרגיה או תפוקה; זה יוצר תמריצים אדירים לעבור למקורות אנרגיה חלופיים".

בהתבסס על בסיס זה, הדיון בפאנל התעמק במעשיות של התאמת צמיחה כלכלית לחוסן אקלימי, בהנחייתה של ד"ר באנו דמיר פאקל.

גישור בין מדיניות, מימון ופעולה באמצעות פאנל של נקודות מבט

הפאנל עסק ביחסי הגומלין המורכבים בין צמיחה כלכלית לחוסן אקלימי. כל אחד מחברי הפאנל הביא מומחיות ייחודית לשיחה, והציע נקודות מבט חדשות על האופן שבו מערכות גלובליות יכולות להסתגל לציוויים תאומים אלה.

ד"ר צ'יאוורי הדגיש את האופי הגלובלי של הטיפול בשינויי האקלים, והדגיש כי פליטות חוצות גבולות ודורשות תגובה בינלאומית מתואמת. הוא דן בסיכונים של דליפת פחמן, כאשר מדיניות אקלים מחמירה במדינה אחת עלולה להוביל לעקירת פליטות לאזורים עם רגולציה חלשה יותר, ובסופו של דבר לערער את ההתקדמות העולמית. כדי למתן זאת, צ'יאוורי דגל במדיניות המטפחת שיתוף פעולה בינלאומי וחדשנות, ומבטיח כי המעבר לפרקטיקות בנות קיימא הוא גם שוויוני וגם מקיף.

ד"ר ריינג'ר הדגישה את ההזדמנויות הכלכליות שיכולות לצמוח מפעולות אקלימיות, ואמרה: "לא מדובר רק בעלויות, אלא בהזדמנויות". בהציגה את הפוטנציאל ליצור מקומות עבודה ולעודד צמיחה כלכלית תוך התייחסות לסיכוני האקלים, ד"ר ריינג'ר הדגישה גם את החשיבות של עיצוב מחדש של נרטיבים ציבוריים. היא הדגישה כי פעולה אקלימית יעילה יכולה לטפח חדשנות וקידמה מבלי להטיל נטל כספי משמעותי. היא גם תומכת בניתוב מחדש של דלקי מאובנים וסובסידיות מזיקות אחרות לסביבה, שמסתכמות ברחבי העולם בעד 7 טריליון דולר בשנה, להשקעות ירוקות, כגון אנרגיה מתחדשת.





תוך מינוף ניסיונו הרב בשווקים הפיננסיים, הדגיש בארט את החשיבות של התאמת תמריצי השוק ליעדי קיימות. הוא שיתף הערכה כנה של אתגרי המגזר באימוץ קיימות, והדגיש את האופי מונע הרווח של מוסדות פיננסיים: "השוק הפיננסי מונע על ידי הצורך להרוויח כסף - בין אם זה עבור בעלי המניות שלו או המשקיעים". בארט הדגיש את הצורך הקריטי של ממשלות ליצור מסגרות רגולטוריות הניתנות לאכיפה, וציינה כי היערכות זו חיונית כדי לתעל את השפעת המגזר לפעולה אקלימית משמעותית.

בנושא מסגרות סביבתיות, חברתיות וממשל (ESG), בארט הביע דאגה מיישומן הנוכחי, וציין כי "ESG הפך לתרגיל תיבת סימון". הוא קרא למדיניות חזקה יותר שתבטיח נשיאה באחריות ותספק השפעה מדידה, במקום רק לעמוד בתקני ציות שטחיים.





במהלך דיון על "מועדונים" אקלימיים, בארט הדגיש את הסיכונים של מאמצים גלובליים מפוצלים. הוא הזהיר כי "כדי שהיוזמות האלה יצליחו, הן צריכות לכלול את כל השחקנים המרכזיים. אחרת, הפחתת הפליטות שהושגה באזורים מסוימים יכולה להתקזז על ידי פליטות מוגברות במקומות אחרים". זה, הוא הזהיר, עלול לפגוע בהתקדמות הקולקטיבית הנחוצה להתמודדות עם אתגרי האקלים.

אילו צעדים מעשיים צריכים ממשלות, עסקים ויחידים לנקוט כדי לבנות עתיד כלכלי בר-קיימא שמרגיש בר השגה ובטוח לכולם?

בנפרד, המנחה וחברי הפאנל רואיינו כדי להרחיב על שאלה מכרעת זו, ולספק נקודות מבט מגוונות על התפקידים המשותפים של ממשלות, עסקים ויחידים בהתמודדות עם אתגרי האקלים.

תפקידן של ממשלות: מדיניות ותכנון

ד"ר דמיר פאקל הדגישה את חשיבות החינוך והמודעות בהתמודדות עם שינויי האקלים, ובמיוחד את תפקידן של ממשלות בהנעת שינוי. "תפקידה של הממשלה הוא להתחיל בהגברת המודעות", הסבירה, והדגישה את הצורך בחינוך לגיל הרך על השלכות שינויי האקלים. היא הדגישה את הצורך במדיניות שלא רק מתמרצת את המגזר הפרטי אלא גם מנחה את התנהגות הצרכנים, וציינה כי "זו רשת מורכבת שבה ממשלות מחזיקות באחריות העיקרית לתכנון והנחיית פעולה בכל הרמות".

"המגזר הפרטי זקוק לתמריצים כדי שיוכל לפעול, כי הם בהחלט ייראו קצרי טווח בהשוואה לממשלה. לכן צריך לשנות את ההתנהגות שלהם, ולממשלה יש תפקיד נוסף: ליישם מדיניות שתשנה את ההתנהגות של המגזר הפרטי והצרכנים".

תמריצי שוק ומיסוי פחמן

ד"ר צ'יאוורי חיזק את הצורך בהתערבויות ממשלתיות, במיוחד באמצעות מיסוי פחמן, כאמצעי לתיקון כשלי שוק. הוא הסביר כי על ידי שילוב העלות החברתית של פליטות במחירי האנרגיה, ממשלות יכולות לעודד צריכה אחראית יותר והחלטות השקעה.

משנים את הנרטיב: מעבר חיובי.

ד"ר ריינג'ר הרהרה באתגרים הנוכחיים בפעולה אקלימית, והדהדה כי חלק משמעותי מהבעיה טמון במודעות. "כרגע משהו משתבש, ואני חושבת שהרבה מזה קשור לצד המודעות", ציינה. "ממשלות משחקות תפקיד, אבל הממשלה עושה באופן בסיסי את מה שהציבור יצביע עבורו. וחוסר מודעות ליתרונות המיידיים של מעבר לאנרגיה ירוקה - לביטחון האנרגיה ולבריאות הציבור - הוא בעיה מרכזית כרגע".

ריינג'ר מתחה ביקורת על כך שהנרטיב סביב שינוי האקלים נכשל בשנים האחרונות בכך שהציג אותו כאתגר יקר ומכביד. "במיוחד הנרטיב הוא שזה הולך לעלות הרבה כסף להתמודד איתו. אני לא מסכימה עם הדעה הזאת והיא לא נתמכת בראיות. אתם יודעים, אנחנו צריכים לקבל החלטות קשות, אבל מה שאנחנו יודעים זה שכרגע הדרך שבה אנחנו ניגשים לזה מקשה – במיוחד, חוסר ודאות מצד הממשלה לגבי המדיניות שלה מעכב השקעות ומגדיל את העלויות. כל הראיות מראות שאם נקבל את המדיניות הנכונה ונקבע נתיב ברור למשקיעים, מעבר צודק הוא גם העלות הנמוכה ביותר וגם מסלול מועיל יותר", אמרה.

היא הצביעה על סובסידיות לדלקי מאובנים, והדגישה כיצד הניתוב מחדש שלהן יכול לזרז מעבר חיובי. "בכל העולם, אנחנו מזרימים כל כך הרבה כסף לסובסידיות לדלקי מאובנים - ההערכות נעות בין חמישה לשבעה טריליון דולר בשנה. אם היית עוצר את זה ומכניס את זה לטכנולוגיות נקיות, היינו פותרים את הבעיה".

כדי להתמודד עם זה, ריינג'ר קראה לשינוי בשיח הציבורי כדי להדגיש את ההזדמנויות הכלכליות הטמונות בפעולה אקלימית. היא הדגישה את תפקידם של אנשי אקדמיה ומומחים בעיצוב מחדש של הנרטיב, ואמרה: "אנחנו צריכים לוודא שאנשים מבינים שזה מעבר חיובי. באמצעות מדיניות ממשלתית טובה, ההשפעה על הפרט לא תהיה משמעותית ולמעשה תגביר את הצמיחה והחדשנות".

ריינג'ר סיכמה את דבריה בקריאה לממשלות לקחת את ההובלה בשינוי הנרטיב הזה: "מה שהייתי רוצה לראות זה ממשלות שעומדות מאחורי זה ואומרות, 'תראו, זה מה שהולך לקרות. זה יועיל לך. הנה השביל. זה מה שגם המשקיעים וגם הציבור צריכים".

תפקידם של עסקים ויחידים: אחריות וחדשנות

בארט סיפק נקודת מבט כנה על תפקידם של עסקים ויחידים בפעולה אקלימית. הוא הדגיש את אופיו מונע הרווח של המגזר הפיננסי, והזהיר כי הוא לא יוביל מאמצי קיימות ללא מסגרות רגולטוריות ברורות. "השווקים הפיננסיים לא יעשו זאת בעצמם. צריך לתמרץ אותם לפעול", אמר. "ברגע שמצביעים על המגזר הפיננסי לכיוון ומתלהבים מנושא, הוא יכול להשיג דברים מדהימים, אבל זה דורש מדיניות ברורה ותמריצים כדי להגיע לשם".

בארט התייחס גם לתפקידם של יחידים כמצביעים וכצרכנים, והדגיש כי הבחירות שלהם יכולות להשפיע באופן משמעותי על המדיניות וההתנהגות התאגידית. "המדיניות צריכה להיות הרבה יותר טובה בחינוך הבוחר לגבי מה שהיא רוצה ואיך היא צריכה לצפות שזה יקרה", ציין. על ידי מתן עדיפות לפרקטיקות בנות קיימא והטלת אחריות על קובעי מדיניות, אנשים יכולים להניע שינוי מערכתי.

בעוד שבארט מתח ביקורת על צעדים שטחיים כמו מסגרות ESG "מתקתקות", בארט שמר על תחזית אופטימית לגבי הפוטנציאל הפיננסי. "פיננסים יכולים להיות חדשניים להפליא", ציין. "היא יכולה להזיז הרים ולפתור בעיות אמיתיות, אבל היא זקוקה לתמריצים הנכונים ולשיחות כנות על מה שמונח על כף המאזניים". הוא קרא למעבר ממחזורים פוליטיים קצרי טווח לאסטרטגיות צופות פני עתיד, ודחק בכל בעלי העניין לאמץ את המאמץ ארוך הטווח הנדרש כדי להתמודד עם משבר האקלים ביעילות.

כדי לצפות במושב המלא של פרק "מאקרו כלכלה ואקלים" של WERD, כולל הנאום המרכזי והפאנל, אנא בקרו באתר https://youtu.be/MD5vaMjQdkc.

