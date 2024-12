Sampo Oyj, pörssitiedote, 9.12.2024 klo 15.00



Sampo Oyj:n hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Sampo Oyj:n hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta on tehnyt 23.4.2025 kokoontuvalle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioista, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenistä.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan vuotuista palkkiota seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti:

243 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle (aiemmin 235 000 euroa);

140 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle (aiemmin 135 000 euroa);

108 000 euroa kullekin muulle hallituksen jäsenelle (aiemmin 104 000 euroa);

tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 30 000 euroa (aiemmin 29 000 euroa); ja

kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle lisäksi 6 800 euroa (aiemmin 6 600 euroa).

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä vähenee yhdellä ja että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä. Valiokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan nykyiset hallituksen jäsenet Christian Clausen, Steve Langan, Risto Murto, Antti Mäkinen, Markus Rauramo, Astrid Stange ja Annica Witschard uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Nykyisistä jäsenistä Georg Ehrnrooth ja Jannica Fagerholm eivät ole käytettävissä uudelleenvalintaan. Valiokunta ehdottaa, että Sara Mella valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Antti Mäkisen ja varapuheenjohtajaksi Risto Murron.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotukset sekä Sara Mellan ansioluettelo ovat kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.



SAMPO OYJ

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta



Lisätiedot:



Sami Taipalus

johtaja, sijoittajasuhteet

puh. 010 516 0030

Maria Silander

viestintäpäällikkö, mediayhteydet

puh. 010 516 0031

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Nasdaq Tukholma

Nasdaq Kööpenhamina

Lontoon pörssi

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

www.sampo.com



LIITE 1



Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan vuotuista palkkiota seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti:

243 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle (aiemmin 235 000 euroa);

140 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle (aiemmin 135 000 euroa);

108 000 euroa kullekin muulle hallituksen jäsenelle (aiemmin 104 000 euroa);

tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 30 000 euroa (aiemmin 29 000 euroa); ja

kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle lisäksi 6 800 euroa (aiemmin 6 600 euroa).

Ehdotettuja palkkioita määritettäessä valiokunta vertailee säännöllisesti palkkioita Sampo-konsernia vastaavien yhtiöiden palkkiotasoon. Vertailun perusteella valiokunta on todennut, että ehdotetut palkkiot ovat kansainvälisen vertailuryhmän hallituspalkkioiden keskiarvon tasolla. Valiokunta on myös ottanut huomioon Sampo-konserniin soveltuvan sääntelyn heijastumisen hallitustyöskentelyn vaativuuteen ja laajuuteen.

Muualla kuin Suomessa vakituisesti asuvien hallituksen jäsenten lakisääteisten sosiaali- ja eläkekulujen suorittamisesta vastaa Sampo Oyj kulloinkin sovellettavan kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Lisäksi hallituksen jäsenille hyvitetään tai maksetaan kaikki hallitusjäsenyyteen liittyvät kulut ja kustannukset, mukaan lukien hallituksen jäsenen toteutuneet matka- ja majoituskulut sekä mahdolliset konsultti-, oikeudenkäynti- ja hallintokulut.

Hallituksen jäsenen edellytetään hankkivan Sampo Oyj:n A-sarjan osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan 50 prosentilla hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta, joka jää jäljelle verojen, maksujen ja mahdollisten lakisääteisten sosiaali- ja eläkekulujen vähentämisen jälkeen. Edellä mainitusta poiketen hallituksen jäsenen ei edellytetä hankkivan Sampo Oyj:n A-sarjan osakkeita, mikäli hän omistaa kyseisiä osakkeita vähintään hänelle maksettavan bruttovuosipalkkion kaksinkertaisen arvon verran. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

Hallituksen jäsen on velvollinen tekemään osakkeiden hankinnan tammi–syyskuun 2025 osavuosiraportin julkistamisen jälkeen vuoden 2025 aikana tai, mikäli tämä ei olisi soveltuva sääntely huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen.

Hallituksen jäsenen edellytetään säilyttävän tämän ehdotuksen mukaisesti hankkimansa Sampo Oyj:n A-sarjan osakkeet omistuksessaan hankintahetkestä lukien kahden vuoden ajan. Luovutusrajoituksen voimassaolo päättyy kuitenkin aikaisemmin, mikäli hallituksen jäsenen toimikausi yhtiön hallituksessa päättyy. Tällöin luovutusrajoitus päättyy samanaikaisesti hallitusjäsenyyden päättymisen kanssa. Mikäli hallituksen jäsenen toimikausi yhtiön hallituksessa päättyy ennen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymistä, voidaan kyseiselle hallituksen jäsenelle maksettu palkkio periä takaisin samassa suhteessa, kuin toimikautta on jäänyt kesken.



Joulukuun 9. päivänä 2024

SAMPO OYJ

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta



LIITE 2

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenistä

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen jäsenet

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä vähenee yhdellä ja että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan nykyiset hallituksen jäsenet Christian Clausen, Steve Langan, Risto Murto, Antti Mäkinen, Markus Rauramo, Astrid Stange ja Annica Witschard uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Nykyisistä jäsenistä Georg Ehrnrooth ja Jannica Fagerholm eivät ole käytettävissä uudelleen valintaan. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että Sara Mella valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Antti Mäkisen ja varapuheenjohtajaksi Risto Murron. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan näkemys on, että ehdotettu hallitus ja sen jäsenet soveltuvat tehtävään sekä kokonaisuutena että yksilöinä. Lisäksi valiokunta katsoo, että hallituksen valitseminen kokonaisuutena on perusteltua, jotta voidaan varmistua muun muassa riittävän monipuolisesta, toisiaan täydentävästä osaamisesta ja että kokoonpano vastaa yhtiön nykyisiä ja tulevia tarpeita.

Hallituksen uusi jäsen

Sara Mellalla on yli kolmen vuosikymmenen kokemus pankkialalta, johon sisältyy merkittävä ja menestyksekäs ura Nordea Bankissa. Hän on työskennellyt laajasti niin asiakasliiketoiminnan parissa kuin myös kehitystehtävissä. Vuodesta 2019 lähtien hän on työskennellyt Head of Personal Banking -tehtävässä ja Nordea-konsernin johtoryhmässä. Tämän myötä hänellä on erinomaista ymmärrystä ja osaamista Henkilöasiakkaat-liiketoiminta-alueen kehittämiseksi sekä Sampo-konsernin digitalisaation edistämiseksi entisestään. Hän on syntynyt vuonna 1967 ja on valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta.

Monimuotoisuus ja riippumattomuus

Hallituksen kokoonpanoa ehdottaessaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön hallitus koostuu ensiluokkaisista ammattilaisista ja että hallituksella on kokonaisuutena sen työn kannalta riittävä osaaminen ja kokemus konsernin toiminnan kannalta tärkeimpien alueiden ja markkinoiden yhteiskunnallisista, liiketoiminnallisista ja kulttuurisista olosuhteista.

Määritellessään tässä ehdotettavien hallituksen jäsenten soveltuvuuskriteerejä valiokunta on arvioinut, että Sampo Oyj:n hallituksen kokoonpanossa on Sampo-konsernin strategiasta ja sen liiketoimintojen tämänhetkisestä vaiheesta johtuen painotettava yhä enemmän konsernin liiketoiminta-alueisiin liittyvää osaamista. Hallituksen kokoonpanoa ehdotettaessa merkittävä tekijä on Sampo Oyj:n hallituksen monimuotoisuuspolitiikan mukaisesti myös hallituksen monimuotoisuus, kuten ikä- ja sukupuolijakauma, maantieteellinen jakauma sekä koulutuksellinen ja ammatillinen tausta.

Hallituksen asettaman tavoitteen mukaisesti, hallituksen koostuessa kahdeksasta jäsenestä, molempia sukupuolia on oltava edustettuna aina vähintään kolme jäsentä. Valiokunnan arvion mukaan ehdotettu hallituksen kokoonpano täyttää monimuotoisuuspolitiikan tavoitteet.

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä sekä sen merkittävistä osakkeenomistajista Arvopaperimarkkinayhdistyksen antaman hallinnointikoodin 2020 mukaisesti. Lisäksi valiokunta on tarkistanut, että ehdotettu hallituksen kokoonpano vastaa myös hallinnointikoodin 2025 suosituksia. Näin arvioidessaan valiokunta on ottanut huomioon, että Risto Murto on toiminut Sampo Oyj:n hallituksessa yli 10 vuotta yhtäjaksoisesti. Valiokunta on kokonaisarvioinnin perusteella katsonut, ettei pitkä hallitusjäsenyys itsessään vaaranna Risto Murron riippumattomuutta eikä ole havaittu muita seikkoja tai tekijöitä, jotka heikentäisivät hänen riippumattomuuttaan.

Kaikkien hallituksen jäsenten edellytetään täyttävän valvovien viranomaisten sopivuus- ja luotettavuusvaatimukset.



Joulukuun 9. päivänä 2024

SAMPO OYJ

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta



LIITE: Sara Mellan ansioluettelo

Ansioluettelo

Sara Mella

s. 1967

Koulutus:

Tampereen yliopisto

- yhteiskuntatieteiden maisteri 1991

Työkokemus:

Nordea Bank Oyj

- Head of Personal Banking, Executive Vice President 2019-

- Head of Personal Banking Finland, Executive Vice President 2018–2019

Nordea Pankki Oy

- Head of Commercial Hub Finland, Executive Vice President, Personal Banking 2018

- Nordic Head of Savings and Investment Distribution, Executive Vice President, Personal Banking 2017–2018

- useita muita tehtäviä Nordeassa vuosina 1991–2007 ja 2010–2017

Kustannusosakeyhtiö Otava

- toimitusjohtaja 2008–2009

Luottamustoimet:

Elinkeinoelämän keskusliitto, hallituksen jäsen 2024-

European Banking Federation, hallituksen jäsen 2023-

Finanssiala ry, hallituksen jäsen 2022–2024, hallituksen puheenjohtaja 2024-

Nordea Asset Management Holding, hallituksen jäsen 2022-

Nordean Taidesäätiö, hallituksen jäsen 2020–2021, hallituksen puheenjohtaja 2021-