Wawanesa accorde un financement à un organisme environnemental de Sherbrooke dans le cadre d’un nouveau programme de subvention pour la résilience aux changements climatiques

WINNIPEG, Manitoba, 09 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre de son engagement visant à contribuer au renforcement de la résilience face aux effets croissants des changements climatiques, Wawanesa Assurance est heureuse d’annoncer que REVE Nourricier de Québec est l’un des 13 bénéficiaires de son initiative Champions du climat Wawanesa : subventions locales.

Plus de 275 000 $ ont été distribués dans le cadre du programme Champions du climat Wawanesa : subventions locales, avec chaque bénéficiaire recevant une partie du financement. REVE Nourricier utilisera la subvention pour soutenir son projet de dérivation et de filtration des eaux de ruissellement urbaines, qui consistera à remplacer 100 m² d'asphalte au centre-ville de Sherbrooke par des infrastructures vertes. Le projet contribuera à réduire la quantité de polluants qui pénètrent dans le réseau de drainage de la ville pendant les épisodes de précipitations.

« Chez Wawanesa, nous reconnaissons qu’il est urgent de renforcer la résilience aux changements climatiques dans les communautés où vivent nos membres et nos courtiers », a déclaré Anna McCrindell, vice-présidente principale et chef de l’exploitation – Est. Nous sommes fiers d'avoir un certain nombre de partenaires nationaux clés dans notre programme Champions du climat Wawanesa, et nous savons, en même temps, qu'une action climatique incroyable est également en cours au niveau local d'un océan à l'autre. En appuyant cette initiative remarquable, nous contribuons non seulement à la protection des écosystèmes locaux essentiels à Sherbrooke, mais aussi à la création d’un avenir durable. »

REVE Nourricier prévoit également de faire participer les membres de la communauté tout au long du projet, ce qui contribuera à sensibiliser la population aux défis environnementaux créés par les effets négatifs des changements climatiques.

« En plus d’un processus de planification urbaine participatif, des séances de formation sur l’entretien seront également offertes au comité local responsable du projet, assurant ainsi un suivi de la participation des citoyens dans ce nouvel espace vert », a déclaré Gabrielle Rondeau-Leclaire, directrice générale de REVE Nourricier. « Ce passage à l’action renforce les capacités de chacun à s’adapter au climat futur, tandis que tout le monde est invité à mettre ses propres compétences au service d’une vision collective et durable. »

Dévoilée plus tôt cette année à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, l’initiative de subventions locales s’appuie sur le succès du programme Champions du climat de Wawanesa, qui fournit deux millions de dollars par année pour soutenir les personnes et les organisations qui travaillent en première ligne pour la résilience aux changements climatiques.

À propos de La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa

La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa, fondée en 1896, est la plus importante compagnie du genre au Canada, grâce à des revenus annuels de plus de 3,5 milliards de dollars et à un actif de 10 milliards de dollars. Ayant son siège social à Winnipeg, La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa est la société mère de Wawanesa Vie, qui fournit des produits et des services d’assurance vie partout au Canada, et de Western Financial Group, qui assure les particuliers et les entreprises dans tout le pays. Wawanesa est fière de servir plus de 1,7 million de membres au Canada. La Compagnie soutient activement des organisations qui renforcent les communautés, en faisant don de plus de 3,5 millions de dollars par an à des organismes caritatifs, dont plus de 2 millions de dollars par an pour soutenir les personnes en première ligne de la lutte contre le changement climatique. Pour en savoir plus, consultez le site wawanesa.com.

