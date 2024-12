Novacap annonce un partenariat avec Consilium Assurance

MONTRÉAL, 09 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novacap, un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé, annonce aujourd’hui la conclusion d’un partenariat avec le Consilium Assurance (« Consilium »), une entreprise de premier plan dans le domaine de l’assurance de dommages, spécialisée dans les solutions d’assurance pour entreprises et particuliers. Ce partenariat stratégique vise à accélérer la croissance de Consilium, à étendre ses activités à travers le Canada et à établir une plateforme nationale de référence dans l’industrie du courtage en assurance de dommage.

Consilium, dont le siège social est situé à Montréal, a été fondé en 2013 avec pour mission d’apporter l’expertise et les standards de service des grandes entreprises au marché intermédiaire. La société s’est forgé une solide réputation en offrant des services d’assurance sur mesure aux particuliers, aux entreprises et aux organisations. Son approche centrée sur le client et sa grande expertise en assurance en font un conseiller de confiance dans le secteur.

« Novacap est ravi de s’associer à Consilium Assurance et de soutenir leur vision de devenir un acteur national majeur dans le courtage en assurance », a déclaré Jean-Philippe Garant, vice-président principal, Services financiers, chez Novacap. « L’engagement de Consilium envers l’excellence et le service est parfaitement aligné avec nos valeurs. Ensemble, nous créerons de la valeur à long terme en exploitant nos ressources communes pour stimuler la croissance. »

« S’associer à Novacap marque une étape importante pour Consilium. Leur vaste expérience dans le secteur de l’assurance et leur soutien stratégique seront inestimables alors que nous entamons cette nouvelle phase de croissance », a commenté Christian Foisy, Président de Consilium. « Nous sommes impatients de débuter notre phase d’expansion à travers le Canada et l’Amérique du Nord tout en maintenant les normes élevées de service que nous offrons à nos clients. »

Cet investissement souligne l’engagement de Novacap à favoriser la croissance dans le secteur des services financiers en s’associant à des entreprises dynamiques prêtes à se développer. Consilium devient la septième plateforme d’investissement du fonds Services Financiers I de Novacap.

À propos de Consilium Assurance

Fondé en 2013 et basé à Montréal, Québec, Consilium se spécialise dans la prestation de services de courtage en assurances commerciales et des particuliers. Avec un accent sur des solutions personnalisées et la satisfaction client, Consilium sert une clientèle diversifiée dans divers secteurs. Pour plus d’informations, visitez www.groupeconsilium.ca .

À propose de Novacap

Novacap est un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé et une des firmes les plus expérimentées au Canada. Fondée en 1981 pour s’associer à des entrepreneurs visionnaires, Novacap se concentre sur les entreprises de taille moyenne dans quatre secteurs principaux : technologies, industries, services financiers et infrastructure numérique. Novacap allie une expertise sectorielle approfondie à une excellence opérationnelle et stratégique ce qui lui permet de créer des partenariats avec des entrepreneurs et des équipes de gestion. Depuis sa création, la firme a réalisé plus de 250 investissements primaires et secondaires. Novacap détient plus de 10 milliards de dollars canadiens d’actifs sous gestion et compte plus de 110 employé(e)s, dont plus de 65 professionnels et professionnelles de l’investissement, dans ses bureaux de Montréal, Toronto et New York. Pour en savoir plus au sujet de Novacap, veuillez visiter : https://novacap.ca .