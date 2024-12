Bonduelle - Communiqué post Assemblée Générale mixte du 5 décembre 2024

BONDUELLE

Siège social - "La Woestyne" - 59173 Renescure - France

Bonduelle SCA - Société en commandite par actions au capital de 57 102 699,50 euros

RCS DUNKERQUE 447 250 044









Villeneuve d’Ascq, le 9 décembre 2024

Communiqué

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 5 DÉCEMBRE 2024

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Bonduelle s’est tenue au siège administratif de la société sis Rue Nicolas Appert, 59650 Villeneuve d’Ascq, le 5 décembre 2024 et l’ensemble des résolutions soumises ont été approuvées.

En particulier, ont été adoptées les résolutions suivantes :

La 3ème résolution relative à l’affectation du résultat de l’exercice et la fixation du dividende dont le montant s’élève à 0,20 euro par action. Le détachement du coupon interviendra le 7 janvier 2025 et le paiement des dividendes sera effectué le 9 janvier 2025.

La 5ème résolution, constatant l’arrivée à échéance du mandat de Monsieur Martin DUCROQUET, en qualité de membre du Conseil de Surveillance, et décidant de son non-renouvellement et non remplacement. Pour rappel, Martin DUCROQUET exerçait son mandat depuis 12 ans et n’aurait plus été considéré comme membre indépendant (conformément aux recommandations du Code Afep-Medef), et n’avait donc pas proposé sa candidature.

Les 6ème et 7ème résolutions, renouvelant les mandats de Madame Agathe DANJOU et Madame Cécile GIRERD-JORRY en qualité de membres du Conseil du Surveillance.

La 8ème résolution, nommant le cabinet GRANT THORNTON en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, en remplacement du cabinet Forvis Mazars.

La 9ème résolution, renouvelant le cabinet DELOITTE & ASSOCIÉS en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire.

La 10ème résolution, nommant le cabinet DELOITTE & ASSOCIÉS en qualité de Commissaire aux Comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité.

Au cours de cette Assemblée, la Gérance et la Direction générale du Groupe Bonduelle ont également répondu aux questions posées par les actionnaires et développé les engagements du groupe visant à générer à la fois performance économique et impact positif pour l’alimentation, les Hommes et la planète.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, l’Assemblée Générale a fait l’objet dans son intégralité d’une retransmission audiovisuelle en direct sur le site internet de la société, et un enregistrement est consultable sur le site de la société, dans les conditions prévues par les dispositions applicables (https://www.bonduelle.com/fr/investisseurs/assemblees-generales/).

Par ailleurs, faisant suite à l’approbation de la 5ème résolution, le Conseil de Surveillance s’est réuni à l’issue de l’Assemblée Générale, pour nommer un nouveau Président, en remplacement de Martin DUCROQUET.

Monsieur Jean Pierre VANNIER a été nommé en qualité de Président du Conseil de Surveillance de Bonduelle SCA.

Diplômé de l’Institut catholique des Arts et Métiers et de l’Executive MBA de l’EDHEC Business School, Jean-Pierre VANNIER a exercé notamment des fonctions de responsable technique, de chef de projets industriels, puis a été en charge du management des grands projets d’investissement, au sein d’un groupe mondial leader en ingrédients alimentaires et en excipients pharmaceutiques, le Groupe Roquette. Au sein de l’organisation Développement Durable, il dirige actuellement la plateforme Offre Durable pour ce même groupe.

Jean-Pierre VANNIER est membre du Conseil de Surveillance depuis le 29 mai 2018, membre du Comité d’Audit depuis le 31 août 2018 et assurait les fonctions de Vice-président du Conseil de Surveillance depuis le 29 avril 2022.

La Gérance

