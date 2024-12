Kitron: Tilpasningsdyktighet vil drive vekst i 2025 og fremover

(2024-12-10) Kitron arrangerer i dag en kapitalmarkedspresentasjon for å oppdatere om selskapets finansielle og kommersielle mål og ambisjoner.

Det er sterk vekst i forsvars- og luftfartssektoren. Andre markedssektorer forventes å bedre seg i løpet av 2025 og begynnelsen av 2026. Til tross for midlertidig svekkelse i enkelte segmenter, opprettholder Kitron sine finansielle mål på mellomlang sikt.

– Det geopolitiske landskapet endrer seg, og Kitron tilpasser seg. Vi satser innen voksende markedssegmenter og fokuserer på kapasitetsutnyttelse og på å maksimalisere stordriftsfordeler for å sikre konkurranseevne og lønnsomhet. Vi har en sterk balanse som gir solid grunnlag for vekst, både organisk og gjennom målrettede oppkjøpsaktiviteter, sier Peter Nilsson, konsernsjef i Kitron.

Selskapet gir følgende kortsiktige utsikter:

For 2024 gjentar Kitron sine utsikter fra rapporten for tredje kvartal og forventer en driftsinntekter mellom 635 og 660 millioner euro med et driftsresultat (EBIT) mellom 44 og 50 millioner euro, inkludert 4,8 millioner euro i restruktureringskostnader i første kvartal.

For 2025 forventer Kitron driftsinntekter mellom 600 og 700 millioner euro med et driftsresultat (EBIT) mellom 42 og 63 millioner euro.

– På kort sikt er forsvar og luftfart helt klart den markedssektoren som utvikler seg best. Kitrons spisskunnskap og sterke markedsposisjon posisjonerer oss godt for fremgang i dette voksende markedet, som er drevet av reindustrialiseringen av europeiske forsvarsevner, sier Nilsson.

Kitron opprettholder sine tidligere kommuniserte finansielle mål på mellomlang sikt, inkludert 10 prosent organisk omsetningsvekst over en forretningssyklus, med mulig oppside fra oppkjøp, samt en driftsmargin (EBIT) på 9 prosent.

Presentasjonsmateriell for arrangementet er vedlagt.

