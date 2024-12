Aspo Oyj

Sisäpiiritieto

10.12.2024 klo 9.00



Tulosvaroitus, sisäpiiritieto: Aspo alentaa vuoden 2024 ohjeistustaan odotettua heikomman kysynnän vuoksi

Aspo Oyj on marraskuun alustavan tuloksen ja viimeisimmän tulosennusteensa perusteella päättänyt alentaa koko vuodelle 2024 annettua ohjeistustaan.Ohjeistuksen alentamiseen ovat pääasiallisesti syynä ESL Shippingin ja Telkon odotettua heikompi kysyntä neljännen vuosineljänneksen aikana.

Uusi ohjeistus

Aspo-konsernin vertailukelpoisen EBITAn odotetaan olevan noin 30 miljoonaa euroa vuonna 2024 (27,9 miljoonaa euroa vuonna 2023).

Vanha ohjeistus

Aspo-konsernin vertailukelpoisen EBITAn odotetaan ylittävän 32 miljoonaa euroa vuonna 2024 (27,9 miljoonaa euroa vuonna 2023).

Rolf Jansson, Aspon toimitusjohtaja

Huolimatta päivitetystä tulosohjeistuksesta vuodelle 2024, Aspon vankka strategian toteutus ja merkittävät investoinnit vuonna 2024 tukevat yhtiön pidemmän aikavälin kannattavuustasoa, mikä on merkittävästi yli yhtiön nykyisen taloudellisen suorituskyvyn. Korkeampi kannattavuus tulevaisuudessa perustuu erityisesti Telkon ja Leipurinin toteutuneisiin yritysostoihin ja ESL Shippingin sitouduttuihin investointeihin uusin Green Coaster ja Handy -kokoluokan aluksiin. Jo tehdyt kasvuinvestoinnit ovat enemmän kuin täysin kompensoineet Venäjältä vetäytymisen vaikutuksesta menetetyn taloudellisen tuloksen.

Kuten aiemmin ilmoitettiin, Aspon pyrkimys saavuttaa 1 miljardin euron liikevaihto ja 8% EBITA vuoteen 2028 mennessä on ennallaan. Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2025 annetaan vuoden 2024 tulosjulkistuksen yhteydessä helmikuussa 2025.





Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistettujen yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä pyrkien edelläkävijyyteen vastuullisuudessa. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 17 eri maassa ja sen palveluksessa on yhteensä noin 800 ammattilaista.

